Mondorf kann das Meisterrennen neu eröffnen!

Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Was am Wochenende los war

Jeunesse gerät nach der 0:1-Niederlage gegen Düdelingen langsam aber sicher wieder in Not: nur noch 3 Punkte Vorsprung hat man vor der Abstiegsrelegation. F91 ist seinerseits wieder voll im Rennen um den Meistertitel. Das Tor des Tages erzielte Azevedo Mitte der 1.Halbzeit per Abstauber, nachdem Sommer zuvor einen Kopfball toll pariert hatte (0:1, 28.‘). Jeunesse versuchte nach der Pause einen Gang höher zu schalten, kam aber kaum zu klaren Torchancen in einer Partie, in der es in der Schlussphase nicht weniger als neun Karten regnete, davon zwei Platzverweise. Rosport verpasste einen möglichen Befreiungsschlag und unterlag in Rodange mit 1:3. Dem Ausgleich der Gäste kurz nach der Pause hatte Amiri postwendend das 2:1 entgegengesetzt, das 3:1 kurz vor Schluss besiegelte dann das Schicksal des FC Victoria.

Käerjeng holte in Hostert „big points“ und macht nach dem 2:0-Sieg einen Sprung nach oben. Dabei schlugen die Gäste jeweils während starker Phasen der Grünewälder zu und zeigten sich sehr effizient. Mit dem gleichen Ergebnis besiegte Aufsteiger Bissen Niederkorn und spielt jetzt sogar um den Meistertitel mit! Vor allem aufgrund der in der 2.Halbzeit gezeigten Leistung war der Heimsieg nicht unverdient. Mann des Tages war Roman Ferber, dem beide Bisser Tore binnen 6 Minuten gelangen. Das 1:0 (64.‘) fiel nach einem parierten Elfmeter, den Ferber abstaubte. In einer schwachen Partie gewann Strassen kurz vor Schluss durch einen Treffer von Perez mit 1:0 in Mamer (87.‘). Petingen holte beim 0:0 bei Racing etwas überraschend seinen ersten Punkt seit dem 3.Dezember und hatte in der Anfangsphase Pech, als man mit einem Versuch an der Latte scheiterte.

Hesperingen konnte sich nach anderthalb Monaten wieder über einen Dreier freuen. Ein frühes und ein spätes Tor bei zwei Platzverweisen für Gastgeber Canach sollten dem FC Swift bei einem regelrechten Kartenfestival zum verdienten Auswärtssieg reichen. Im Spitzenspiel setzte sich Mondorf nicht nur bei Meister Differdingen durch. Durch den 2:1-Erfolg liegt Mondorf nur noch einen Zähler hinter seinen Gastgebern, daneben wurde das Rennen um den Titel vollends neueröffnet. Von Platz 1 bis Platz 5 sind es nur 3 Punkte und jedes der fünf Topteams kann von der Meisterschaft träumen! Während Abreu es verpasste, seinem 1:0 ein zweites Tor folgen zu lassen, drehten Stoltz per Elfmeter sowie Deher die Begegnung in der Schlussviertelstunde zugunsten der Badestädter.