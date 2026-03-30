Mondorf ist der Gewinner im Keller, Brauweiler lässt Punkte liegen

Mondorf siegt, Brauweiler patzt – Foto: Christoph Tiroux

Landesliga, Staffel 1: Tabellenführer SV Grün-Weiss Brauweiler ließ Federn im Kampf um die Meisterschaft. Verfolger FSV SW Neunkirchen-Seelscheid nutzte den Patzer des direkten Konkurrenten. Im Tabellenkeller gab es derweil nur einen einzigen Gewinner: Der TuS Mondorf setzte sich mit einem Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht SC Fortuna Bonn von der roten Zone ab.

Zwei unterschiedliche Halbzeiten

"Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, in der wir es leider verpasst haben, nach dem 1:0 trotz mehrerer klarer Torchancen das zweite oder vielleicht sogar dritte Tor nachzulegen", sagte Tuna Bilgin, Cheftrainer Brauweilers über die Leistung seiner Mannschaft im ersten Abschnitt. Noah Rouven Kostka brachte sein Team in der 35. Minute in Führung.

Im zweiten Durchgang unterliefen seiner Mannschaft allerdings Fehler, die das Spiel zugunsten des 1. FC Spich drehten. "In der zweiten Halbzeit kassieren wir nach einem einfachen Stellungsfehler den Ausgleichstreffer. Daraufhin lassen wir zwei Torchancen zur erneuten Führung liegen und kassieren dann anschließend einen Gegentreffer, den wir besser verteidigen müssen. Nach dem 1:2 wird es wild und Spich hat eine gute Möglichkeit nochmal nachzulegen", erklärte der Übungsleiter. Jonas Degenhart nutzte den Fauxpas des SV (52.), ehe Mohamed Madaghri den Underdog in Führung brachte (63.). In der 79. Minute rettete jedoch Niklas Rohde mit einem Kopfballtreffer und seinem ersten Saisontor einen Punkt für den Favoriten. Bilgin verriet: "Auch wenn wir zum Ausgleich kommen, haben wir es danach nicht mehr geschafft, unser Spiel durchzubringen. Zum Schluss hat Spich sogar noch die Möglichkeit auf den Siegtreffer."