Mondorf ist der Gewinner im Keller, Brauweiler lässt Punkte liegen

Landesliga, Staffel 1: Tabellenführer SV Grün-Weiss Brauweiler ließ Federn im Kampf um die Meisterschaft. Verfolger FSV SW Neunkirchen-Seelscheid nutzte den Patzer des direkten Konkurrenten. Im Tabellenkeller gab es derweil nur einen einzigen Gewinner: Der TuS Mondorf setzte sich mit einem Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht SC Fortuna Bonn von der roten Zone ab.
"Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, in der wir es leider verpasst haben, nach dem 1:0 trotz mehrerer klarer Torchancen das zweite oder vielleicht sogar dritte Tor nachzulegen", sagte Tuna Bilgin, Cheftrainer Brauweilers über die Leistung seiner Mannschaft im ersten Abschnitt. Noah Rouven Kostka brachte sein Team in der 35. Minute in Führung.
Im zweiten Durchgang unterliefen seiner Mannschaft allerdings Fehler, die das Spiel zugunsten des 1. FC Spich drehten. "In der zweiten Halbzeit kassieren wir nach einem einfachen Stellungsfehler den Ausgleichstreffer. Daraufhin lassen wir zwei Torchancen zur erneuten Führung liegen und kassieren dann anschließend einen Gegentreffer, den wir besser verteidigen müssen. Nach dem 1:2 wird es wild und Spich hat eine gute Möglichkeit nochmal nachzulegen", erklärte der Übungsleiter. Jonas Degenhart nutzte den Fauxpas des SV (52.), ehe Mohamed Madaghri den Underdog in Führung brachte (63.).
In der 79. Minute rettete jedoch Niklas Rohde mit einem Kopfballtreffer und seinem ersten Saisontor einen Punkt für den Favoriten. Bilgin verriet: "Auch wenn wir zum Ausgleich kommen, haben wir es danach nicht mehr geschafft, unser Spiel durchzubringen. Zum Schluss hat Spich sogar noch die Möglichkeit auf den Siegtreffer."
Es war eine durchwachsende Leistung seines Teams. Der Chefcoach weiß allerdings, was er und seine Truppe aus dieser Partie mitnehmen können. "Aufgrund der beiden sehr unterschiedlichen Halbzeiten kann man von einem gerechten Remis sprechen. Es geht in jedem Spiel darum, mit unserer Leistung die Wahrscheinlichkeit für drei Punkte zu erhöhen. Dafür muss man in der Regel über das gesamte Spiel hinweg abliefern. Was wir aus diesem Spiel mitnehmen, ist klar: Eine gute Halbzeit ist am Ende eben nur eine gute Halbzeit", äußerte er.
Am Ende sind es zwei verlorene Punkte für Brauweiler. Durch den Erfolg des Verfolgers aus Neunkirchen beträgt der Vorstand auf den FSV nur noch drei Punkte für die Mannschaft von Bilgin. Für Spich war es ein wichtiger Zähler für den Kampf um die Klasse.
Die weiteren Partien:
Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind setzte seinen Siegeslauf auch gegen den FV Bonn-Endenich fort. Felix Bußmann (36.) und Terrence Suso (56.) stellten auf 2:0 für die Gäste, bevor Sidar-Ali Simsik auf 1:2 verkürzte (72.). In der spannenden Schlussphase war es dann Florian Hensel, der mit seinem Treffer zum 3:1 das Spiel entschied (84.). Hohenlind siegte im vierten Duell in Serie. Endenich rutschte auf Rang sieben ab.
Der FV Bad Honnef verlor nicht nur das Spiel beim SC Rheinbach, sondern auch den Anschluss an die absolute Spitzengruppe der Liga. Stefan Ristovski (39.) und Fabian Kaczmarek (60.) brachten die Heimmannschaft auf die Siegerstraße. Zwar kam der FV durch Eladan Islamovic auf 1:2 ran, schaffte es jedoch nicht nachzulegen. Der SC erkämpfte sich somit den sechsten Platz zurück.
Es gab an dem vergangenen Spieltag einen klaren Sieger im Tabellenkeller. Im Duell mit dem Tabellenschlusslicht SC Fortuna Bonn netzte Haytam Bouskouchi nach gerade einmal sechs Minuten für den TuS Mondorf. Die 2:0-Entscheidung brachte dann Ioannis Simeonidis im zweiten Durchgang (77.). Die Bonner verbleiben abgeschlagen am Ende der Tabelle. Mondorf ging einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.
Der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid nutzte den kleinen Patzer des Tabellenführers aus Brauweiler. Im Duell mit dem formstarken SV Schlebusch trafen Marc Schneider (46.) und Nils Stephan (55.) für die Hausherren. Durch den 2:0-Erfolg verkürzte der FSV den Abstand auf die Spitze auf drei Punkte - zudem hat Neunkirchen noch ein Spiel weniger auf dem Konto als Brauweiler. Schlebusch verbleibt auf einem direkten Abstiegsrang.
Das turbulenteste Duell fand derweil zwischen dem SC Blau-Weiß Köln und dem TuS Marialinden statt. Nach 35 Minuten führten die Hausherren durch Friedrich Schultewolter (23.), Michael Kötting (32.) und Simon Bloess (35.) komfortabel mit 3:0. Doch kurz vor der Halbzeit netzte Andre Peters, der Top-Torjäger der Gäste, zum 1:3 ein (45.). Im zweiten Abschnitt verkürzte Julian Schwarz auf 2:3 (60.), bevor Ben König den alten Abstand wieder herstellte (60.). Lange sah es daraufhin nach einem Dreier des SC aus, bis Patrick Alexander Močan in der 87. Minute auf 3:4 stellte. Der TuS drückte danach auf den Ausgleich und durfte durch Carlos Nieto Y Schötz in der vierten Minute der Nachspielzeit tatsächlich noch jubeln. Somit ergatterte sich Marialinden durch ein verrücktes 4:4 einen Zähler.
Ein torreiches Unentschieden gab es auch zwischen dem FV Wiehl und dem SSV Homburg-Nümbrecht. Bei der 2:2-Punkteilung trafen Joscha Trommler (47.) und Ricardo Bauerfeind (87.) auf Seiten der Gäste. Justus Dabringhausen (60.) und Jan Peters (71.) netzten derweil für die Hausherren. Für den FV war es jedoch ein bitter Punktverlust im Hinblick auf den Kampf um die Klasse, denn bis zur 87. Minute führte Wiehl.