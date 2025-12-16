Mondorf gewinnt Kellerduell, Brauweiler rückt näher ran

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Die Liga verabschiedete sich mit Überraschungen, vielen Toren und einer großen Menge an Spannung in die Winterpause. Liga-Primus FSV SW Neunkirchen-Seelscheid musste sich mit einem torlosen Remis beim 1. FC Spich zufrieden geben. Zeitgleich gelang dem Verfolger SV Grün-Weiss Brauweiler ein wichtiger 3:0-Heimsieg gegen den FV Wiehl. Im Tabellenkeller sorgten Überraschungen wieder einmal für Bewegung.
Im wichtigen Duell gegen den TuS Mondorf musste sich die Spielvereinigung Flittard schlussendlich klar mit 2:5 geschlagen geben. Dabei startete die Mannschaft von Angelo Mazza gut in die Partie und ging in der zehnten Minute durch Adam Bouali in Führung. "Das Spiel beginnen wir gut, mit vielen guten Ballbesitzmomenten auf unserer Seite und gegen den Ball höchst aktiv und sicher. Folgerichtig treffen wir auch in unserer Druckphase zum 1:0", sagte der Cheftrainer Flittards über die Anfangsphase des Spiels.
In der Folgezeit drehten die Gäste allerdings auf und kamen durch Gerrit Vos in der 17. Minute zum Ausgleich, ehe Ioannis Simeonidis zur 2:1-Führung des TuS traf (33.). In der zweiten Hälfte passierte lange nichts, bis Simeonidis sein zweites Tor des Tages markierte und somit auf 3:1 erhöhte (68.). In der Schlussphase der Partie traf zunächst Nico Schönborn zum 4:1 (81.), danach Zakaria Harrach zum 5:1 (83.), ehe Rostand Ndoumi-Kemadjou für den 2:5-Endstand sorgte (84.).
"Danach haben wir in einer Unachtsamkeit das 1:1 bekommen, wo wir es wieder nicht schaffen in die 100-prozentige Verteidigung zu kommen. Der Elfmeter gegen uns bringt uns dann komplett aus dem Spiel und ist äußerst ärgerlich und fragwürdig gewesen. Glückwunsch an die Mondörfer die mit einer guten mannschaftlichen Geschlossenheit aufgetreten sind", äußerte Mazza zum Duell.
Es war die fünfte Niederlage in Serie für die Spielvereinigung, die nur noch einen Punkt von einem direkten Abstiegsplatz trennt. Der Übungsleiter nannte die Gründe für den Negativtrend: "Wir sind gegen den Ball einfach nicht clever und bissig genug und es zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Nach Vorne hin ist unser Spiel sehr druckvoll, gut und präzise. Aber leider sind wir nicht effizient genug das Ergebnis höher zu schrauben nach dem 1:0."
Doch trotz der aktuell schwierigen Lage blickt der Cheftrainer positiv auf die kommenden Wochen und Monate: "Wir werden weiter arbeiten müssen um diese Fehler zu korrigieren. Wichtig war, dass wir über dem Strich geblieben sind - das ist gut für die Köpfe."
Flittard blieb durch die Pleite weiterhin nur knapp vor der roten Zone. Der TuS Mondorf verschaffte sich durch den Dreier Luft im Tabellenkeller.
Der SV Grün-Weiss Brauweiler verkürzte den Abstand auf Neunkirchen um zwei Punkte - somit trennt die Mannschaft von Tuna Bilgin nur noch drei Zähler vom ersten Platz. Im Duell mit dem formstarken FV Wiehl siegte sein Team souverän mit 3:0.
"Wir sind gut ins Spiel gestartet und konnten uns früh mit zwei Toren belohnen", sagte Bilgin über den Spielbeginn. Ein Eigentor (5.) und ein Treffer von Amadeo Freericks (14.) sorgten früh für eine komfortable 2:0-Führung der Hausherren.
In der Folgezeit entwickelte sich ein echter Schlagabtausch beider Mannschaften. "Mit fortlaufender Spieldauer wurden wir jedoch etwas ungenauer, wodurch Hektik ins Spiel kam und der Gegner einen Pfostentreffer hatte. In dieser Phase hätte das Spiel kippen können. Dennoch hatten auch wir immer wieder Torchancen, um auf 3:0 zu erhöhen. Spätestens mit dem dritten Treffer war dann klar, dass die drei Punkte bei uns bleiben würden", erklärte Bilgin. Die Entscheidung zum 3:0 brachte Noah Rouven Kostka mit seinem ersten Saisontor (87.).
Der Erfolg gegen Wiehl war schon der zehnte Sieg Brauweilers in der aktuellen Spielzeit. Der Übungsleiter des SV nannte die Gründe für den Dreier: "Die frühe Zwei-Tore-Führung hat uns natürlich Rückenwind gegeben. Auch wenn das Spiel insgesamt etwas zerfahren war, haben wir in den entscheidenden Phasen vieles richtig gemacht. Umso froher sind wir, dass wir die Hinrunde mit einem Heimsieg abschließen konnten."
Durch den Sieg verkürzte Brauweiler den Abstand auf Neunkirchen und beendet somit eine starke Hinserie. Wiehls ungeschlagene Serie wurde zeitgleich beendet und daher blieb der FV im unteren Tabellendrittel.
Die weiteren Partien:
Die Partie zwischen dem SC Borussia Lindenthal-Hohenlind und dem SSV Homburg-Nümbrecht wurde ausgeglichen und spannend erwartet - beide Punkte wurden vom Spiel erfüllt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Dean-Robin Paes die Gäste in der 68. Minute in Führung. Doch zehn Spielminuten später war es Dennis Leon Riering, der mit seinem ersten Saisontreffer für den 1:1-Ausgleich sorgte. Aufgrund des Spielverlaufs war es ein gerechtes Unentschieden, das dafür sorgte, dass Nümbrecht den dritten Rang verteidigte und Lindenthal auf dem fünften Platz blieb.
Das dramatischste Spiel des Wochenendes fand zwischen dem SV Eintracht Hohkeppel II und dem TuS Marialinden statt. In der fünften Minute gab es gleich zwei Schockmomente für die Eintracht, denn zunächst flog Matti Fiedler aufgrund einer Notbremse vom Platz, ehe Julian Schwarz einen Freistoß zur 1:0-Führung der Gaste versenkte. Nur vier Minuten später erhöhte Andre Peters auf 2:0, bevor er in der 27. Minute den Doppelpack markierte (27.). Das erste Lebenszeichen Hohkeppels sendete Dennis Weis mit dem 1:3 per Elfmeter (39.). In der zweiten Hälfte setzte der SV alles daran den Anschlusstreffer zu erzielen - dieser fiel in 75. Minute, denn Weis traf erneut per Strafstoß. Doch damit war die Partie noch nicht vorbei - kurz vor Ende des Spiels flog der Doppeltorschütze der Hausherren mit einer gelb-roten Karte vom Platz (89.). Schlussendlich endete eine turbulente Begegnung mit einem knappen 3:2-Sieg des TuS, der sich somit von der roten Zone absetzte. Hohkeppel verblieb im Tabellenmittelfeld.
Der SV Schlebusch verpasste den dritten Sieg in Serie erst in der Schlussphase gegen den FV Bad Honnef. Justin Prensena brachte die Gäste in der 37. Minute in Führung. In der Folgezeit versuchte der FV den Ausgleich zu erzielen, scheiterte allerdings immer wieder an der Hintermannschaft des SV. Kurz nach Wiederanpfiff schwächten sich die Gäste jedoch selbst, denn Jakob Steinebach flog mit einer gelb-roten Karte vom Platz (50.). Doch trotz der Unterzahl sah es lange nach einem weiteren Dreier Schlebuschs aus, bis Bad Honnef in der 90. Minute einen Strafstoß zugesprochen bekam, den Torjäger Timo Balte verwandelte. Schlebusch blieb somit auf einem direkten Abstiegsplatz, während Bad Honnef auf Rang Vier blieb.
Als sicherer Herbstmeister reiste der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid zum 1. FC Spich an und wollte dort den Abstand auf Verfolger Brauweiler gleich halten. Allerdings stellte die Defensive der Hausherren die beste Offensive der Liga vor große Probleme. Trotz einiger Möglichkeiten schafften es die FSV-Angreifer nicht den Ball im Tor unter zu bringen und somit erkämpfte sich der FC einen wichtigen Zähler. Spich verblieb auf dem vorletzten Rang. Neunkirchens Abstand auf Brauweiler schrumpfte derweil.
Auch im vierten Liga-Duell in Folge musste sich der SC Fortuna Bonn geschlagen geben. Dabei hielt der Tabellenletzte lange die Null im Spiel gegen den SC Blau-Weiß Köln. Doch in der Schlussphase schlug der Top-Torjäger der Kölner Fabio Dopierala (81., 87.) gleich doppelt zu und sorgte somit für den 2:0-Auswärtssieg seiner Mannschaft. Die Fortuna überwintert daher auf dem letzten Rang, während der SC als Aufsteiger auf Platz Sechs stehen wird.
Nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen verabschiedete sich der SC Rheinbach gelungen in die Winterpause. In der Partie gegen den FV Bonn-Endenich siegte der SC mit 3:1. Beqir Vatovci traf in der zweiten Minute zum 1:0, ehe Elvin Jashari per Strafstoß auf 2:0 erhöhte (37.). Zwar kamen die Gäste durch Ertugrul Ünal auf 1:2 heran, allerdings traf Mouad Zaki noch vor dem Halbzeitpfiff zum 3:1 der Hausherren. In der zweiten Hälfte fielen keine weiteren Tore und somit kletterte der SC durch den Erfolg auf Platz Acht. Die Bonner rutschten auf Rang Sieben ab.