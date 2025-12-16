Mondorf gewinnt Kellerduell, Brauweiler rückt näher ran

Im wichtigen Duell gegen den TuS Mondorf musste sich die Spielvereinigung Flittard schlussendlich klar mit 2:5 geschlagen geben. Dabei startete die Mannschaft von Angelo Mazza gut in die Partie und ging in der zehnten Minute durch Adam Bouali in Führung. "Das Spiel beginnen wir gut, mit vielen guten Ballbesitzmomenten auf unserer Seite und gegen den Ball höchst aktiv und sicher. Folgerichtig treffen wir auch in unserer Druckphase zum 1:0", sagte der Cheftrainer Flittards über die Anfangsphase des Spiels.

In der Folgezeit drehten die Gäste allerdings auf und kamen durch Gerrit Vos in der 17. Minute zum Ausgleich, ehe Ioannis Simeonidis zur 2:1-Führung des TuS traf (33.). In der zweiten Hälfte passierte lange nichts, bis Simeonidis sein zweites Tor des Tages markierte und somit auf 3:1 erhöhte (68.). In der Schlussphase der Partie traf zunächst Nico Schönborn zum 4:1 (81.), danach Zakaria Harrach zum 5:1 (83.), ehe Rostand Ndoumi-Kemadjou für den 2:5-Endstand sorgte (84.).

"Danach haben wir in einer Unachtsamkeit das 1:1 bekommen, wo wir es wieder nicht schaffen in die 100-prozentige Verteidigung zu kommen. Der Elfmeter gegen uns bringt uns dann komplett aus dem Spiel und ist äußerst ärgerlich und fragwürdig gewesen. Glückwunsch an die Mondörfer die mit einer guten mannschaftlichen Geschlossenheit aufgetreten sind", äußerte Mazza zum Duell.

Es war die fünfte Niederlage in Serie für die Spielvereinigung, die nur noch einen Punkt von einem direkten Abstiegsplatz trennt. Der Übungsleiter nannte die Gründe für den Negativtrend: "Wir sind gegen den Ball einfach nicht clever und bissig genug und es zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Nach Vorne hin ist unser Spiel sehr druckvoll, gut und präzise. Aber leider sind wir nicht effizient genug das Ergebnis höher zu schrauben nach dem 1:0."

Doch trotz der aktuell schwierigen Lage blickt der Cheftrainer positiv auf die kommenden Wochen und Monate: "Wir werden weiter arbeiten müssen um diese Fehler zu korrigieren. Wichtig war, dass wir über dem Strich geblieben sind - das ist gut für die Köpfe."

Flittard blieb durch die Pleite weiterhin nur knapp vor der roten Zone. Der TuS Mondorf verschaffte sich durch den Dreier Luft im Tabellenkeller.

Brauweiler bleibt dran

Der SV Grün-Weiss Brauweiler verkürzte den Abstand auf Neunkirchen um zwei Punkte - somit trennt die Mannschaft von Tuna Bilgin nur noch drei Zähler vom ersten Platz. Im Duell mit dem formstarken FV Wiehl siegte sein Team souverän mit 3:0. "Wir sind gut ins Spiel gestartet und konnten uns früh mit zwei Toren belohnen", sagte Bilgin über den Spielbeginn. Ein Eigentor (5.) und ein Treffer von Amadeo Freericks (14.) sorgten früh für eine komfortable 2:0-Führung der Hausherren. In der Folgezeit entwickelte sich ein echter Schlagabtausch beider Mannschaften. "Mit fortlaufender Spieldauer wurden wir jedoch etwas ungenauer, wodurch Hektik ins Spiel kam und der Gegner einen Pfostentreffer hatte. In dieser Phase hätte das Spiel kippen können. Dennoch hatten auch wir immer wieder Torchancen, um auf 3:0 zu erhöhen. Spätestens mit dem dritten Treffer war dann klar, dass die drei Punkte bei uns bleiben würden", erklärte Bilgin. Die Entscheidung zum 3:0 brachte Noah Rouven Kostka mit seinem ersten Saisontor (87.). Der Erfolg gegen Wiehl war schon der zehnte Sieg Brauweilers in der aktuellen Spielzeit. Der Übungsleiter des SV nannte die Gründe für den Dreier: "⁠Die frühe Zwei-Tore-Führung hat uns natürlich Rückenwind gegeben. Auch wenn das Spiel insgesamt etwas zerfahren war, haben wir in den entscheidenden Phasen vieles richtig gemacht. Umso froher sind wir, dass wir die Hinrunde mit einem Heimsieg abschließen konnten." Durch den Sieg verkürzte Brauweiler den Abstand auf Neunkirchen und beendet somit eine starke Hinserie. Wiehls ungeschlagene Serie wurde zeitgleich beendet und daher blieb der FV im unteren Tabellendrittel. Die weiteren Partien:

Die Partie zwischen dem SC Borussia Lindenthal-Hohenlind und dem SSV Homburg-Nümbrecht wurde ausgeglichen und spannend erwartet - beide Punkte wurden vom Spiel erfüllt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Dean-Robin Paes die Gäste in der 68. Minute in Führung. Doch zehn Spielminuten später war es Dennis Leon Riering, der mit seinem ersten Saisontreffer für den 1:1-Ausgleich sorgte. Aufgrund des Spielverlaufs war es ein gerechtes Unentschieden, das dafür sorgte, dass Nümbrecht den dritten Rang verteidigte und Lindenthal auf dem fünften Platz blieb.