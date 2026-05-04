Monatelange Pause droht: Drama um Schwaben Augsburgs Jonas Greppmeir

Er war gerade erst nach langer Verletzungspause zurückgekehrt, jetzt droht ihm erneut eine monatelange Ausfallzeit: Jonas Greppmeir (vorne). – Foto: Imago Images

Es war ein Spieltag zum Vergessen für den TSV Schwaben Augsburg in der Regionalliga Bayern. Statt am Freitagabend am Maifeiertag mit einem Auswärtssieg bei der DJK Vilzing, für die es im Endspurt nur noch um die Ehre geht, einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt zu machen, unterlagen die Schwabenritter unnötig mit 0:1. Weil Lokalrivale FC Augsburg II am gestrigen Sonntag den Ausrutscher zu nutzen wusste und die SpVgg Bayreuth mit 3:1 besiegte, sind die "Schwabenritter" wegen der schlechteren Tordifferenz im Vergleich zum FCA wieder auf einen Relegationsplatz abgerutscht. Eine wahrscheinlich schwere Verletzung von Jonas Greppmeir rundete ein gebrauchtes Wochenende in schlechter Hinsicht ab...

Kurz nach der Pause musste der 27-jährige Angreifer in Vilzing mit der Trage vom Platz gebracht werden. Im Anschluss an die Partie ließen die Worte von Spielertrainer Matthias Ostrzolek schon nichts Gutes erahnen: "Ein extrem bitterer Abend. Einerseits das Spiel verloren, andererseits denke ich, hat sich Jonas Greppmeir eine schwere Verletzung zugezogen. Das ist viel schlimmer, als das Spiel zu verlieren. Die Gesundheit steht über allem."

Auf FuPa-Nachfrage erklärt Sportdirektor Max Wuschek: "Leider sieht es nicht gut aus. Wir müssen noch finale Untersuchungen abwarten, aber der Verdacht liegt nahe, dass sich Jonas die Achillessehne gerissen hat." Für die "Schwabenritter, aber insbesondere für Greppmeir selbst wäre das zweifelsohne ein schwerer Rückschlag. Mindestens ein halbes Jahr wäre der 27-Jährige zum Zuschauern verdammt.