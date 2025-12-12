„Momentum ist nicht gerade auf der Seite von Reusrath“

Das Spiel im Kreispokal zwischen dem SC Reusrath und dem HSV Langenfeld Mitte Oktober war eine intensive Begegnung. Sie bot mehrere Führungswechsel, viel Dramatik und ein glücklicheres Ende für die Gäste. Die Mannschaft von Trainer Roberto Marquez setzte sich schlussendlich mit 7:6 nach Elfmeterschießen gegen die Germanen und Marco Schobhofen durch. Am heutigen Freitag (19 Uhr, Sportpark Reusrath) kommt es am selben Ort und letzten Spieltag der Hinrunde in der Bezirksliga zur Neuauflage des Aufeinandertreffens.
Die Gastgeber können sich dabei zum Herbstmeister krönen. Allzu viel Bewandtnis misst Schobhofen diesem Umstand gleichwohl nicht zu. Nicht nur, weil es für ihn keine Trophäe gibt, sondern ein mögliches Scheitern – mit dem SV Solingen im tabellarischen Nacken – die insgesamt starken Auftritte seiner Reusrather keineswegs negieren würde. „Auch ohne diesen inoffiziellen Titel haben wir eine überragende Hinrunde gespielt“, betont er. Immerhin stehen nach 16 Partien nunmehr elf Siege, fünf Unentschieden und keine Niederlage bei insgesamt 38 Punkten sowie der zweitbesten Tordifferenz.
Eine dieser Punkteteilungen setzte es allerdings am vergangenen Spieltag bei abstiegsbedrohten Wuppertalern des SSV Germania. Das 2:2 rettete Torhüter Tim Hechler mit einem seltenen Torwart-Tor tief in der Nachspielzeit. Gegen den sich einigelnden Gegner hatte der SCR eigentlich über weite Strecken des Spiels gut performt, ließ im zweiten Abschnitt jedoch merklich nach. „Wir waren nicht mehr so präsent“, bemängelt Schobhofen. Zwei Fehler wurden daraufhin bestraft. Demnach war das Endergebnis aus seiner Sicht ebenso glücklich wie verdient.
Der kleine Stolperer vom vergangenen Spieltag ist der Konkurrenz wenngleich freilich nicht verborgen geblieben. „Ich glaube, das Momentum ist gerade nicht auf der Seite von Reusrath“, ordnet HSV-Trainer Marquez ein – wohingegen er nach vier Siegen in Folge für sein Team feststellt: „Wir haben einen Lauf.“ Dementsprechend trauen sich die Langenfelder unumwunden zu, nach dem Erfolg im Pokal einen neuerlichen Sieg im Süden der Stadt einzufahren. Dafür bedarf es laut Marquez der gleichen Intensität, Gewinnerlust und Anspannung.
Ein Schlüsselakteur könnte Regisseur Leon Wallraf sein, der beim Pokalspiel nicht mit dabei war. „Er ist in normaler Form einer der besten Offensivspieler der Liga“, sagt Schobhofen über den 25-Jährigen. Gerade bei Standardsituationen sei der Kapitän gefährlich. Einen ebenso guten Mann am ruhenden Ball haben die Reusrather mit Pascal Hinrichs jedoch gleichfalls. Sein wuchtiger linker Fuß ist in der Liga gefürchtet. Während des Pokalspiels nahm der HSV den Linksaußen nach seiner Hereingabe in Manndeckung. „Das hat gut geklappt“, berichtet Marquez. Ob er denselben taktischen Kniff erneut anwenden muss, ist allerdings noch offen. Schobhofen verriet, dass der Unterschiedsspieler der Heimelf aufgrund einer Fersenverletzung ausfallen könnte.