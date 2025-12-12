„Momentum ist nicht gerade auf der Seite von Reusrath“

Der kleine Stolperer vom vergangenen Spieltag ist der Konkurrenz wenngleich freilich nicht verborgen geblieben. „Ich glaube, das Momentum ist gerade nicht auf der Seite von Reusrath“, ordnet HSV-Trainer Marquez ein – wohingegen er nach vier Siegen in Folge für sein Team feststellt: „Wir haben einen Lauf.“ Dementsprechend trauen sich die Langenfelder unumwunden zu, nach dem Erfolg im Pokal einen neuerlichen Sieg im Süden der Stadt einzufahren. Dafür bedarf es laut Marquez der gleichen Intensität, Gewinnerlust und Anspannung.

Ein Schlüsselakteur könnte Regisseur Leon Wallraf sein, der beim Pokalspiel nicht mit dabei war. „Er ist in normaler Form einer der besten Offensivspieler der Liga“, sagt Schobhofen über den 25-Jährigen. Gerade bei Standardsituationen sei der Kapitän gefährlich. Einen ebenso guten Mann am ruhenden Ball haben die Reusrather mit Pascal Hinrichs jedoch gleichfalls. Sein wuchtiger linker Fuß ist in der Liga gefürchtet. Während des Pokalspiels nahm der HSV den Linksaußen nach seiner Hereingabe in Manndeckung. „Das hat gut geklappt“, berichtet Marquez. Ob er denselben taktischen Kniff erneut anwenden muss, ist allerdings noch offen. Schobhofen verriet, dass der Unterschiedsspieler der Heimelf aufgrund einer Fersenverletzung ausfallen könnte.