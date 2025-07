Momente für die Ewigkeit: In Elstorf werden HSV-Fanträume wahr

„Franky“ ist auch in Elstorf „on Tour“. Das Spiel lässt sich HSV-Allesfahrer Frank Brandt, der Sonnenhut und ein blau-weißes Trikot trägt - vorne mit „Sexmachine“ (HSV-Fanclub) und hinten „Franky on tour“ - nicht nehmen. Mit seiner direkten Art sagt Brandt: „Das ist mir scheißegal, wie das Spiel läuft. Wir reden heute nur von Spaß. Das heute ist Kaffeetrinken.“ Gerne schaue er sich aber auch Spiele wie diese an, wenn der HSV bei Amateurklubs Moin sagt.

Elstorf feiert einen kleinen Helden

Prominenz ist in Elstorf am Ball und am Mikro. HSV-Stadionsprecher Christian Stübinger und Ex-Sportschau-Moderator Gerhard Delling führen durch das Programm. Letzterer war vor zehn Jahren schon mal Gast auf diesem Sportplatz. Delling sagt, „die Stimmung heute ist doch viel besser als da drüben“ und erlaubt sich einen Seitenhieb an die Klub-Weltmeisterschaft in den USA. In Elstorf bleibt kein Platz frei.

n Halbzeit eins erfüllt der HSV seine Pflicht und führt mit 4:0. Doch auch bei den Profis menschelt es. Königsdörffer trifft doppelt, aber das leere Tor nicht. Als ein HSV-Spieler über den Fangzaun schießt, ruft jemand „Kiste!“ von der Sportheimterasse. Willkommen in der Bezirksliga, HSV.

Für das sportliche Highlight sorgt der TSV. Wenn noch Jahrzehnte später über die Partie gesprochen wird, wird Jonah Genterczewskys Name fallen. Er ist der, der dem HSV einen einschenkte. Mit seinem Freistoßkracher geht ein Traum für ihn und alle TSV-Fans in Erfüllung, die sich alle einen Ehrentreffer wünschten.

Elstorf verliert 1:8 gegen Glatzel, Königsdörffer & Co. Das Ergebnis ist Nebensache, wenngleich sich der Bezirksligist für den Sechs-Ligen-Unterschied teuer verkauft. Viele Helfer verdienen sich die Ruhe nach dem Sturm mit Kaltgetränken. Die Ersten räumen schon wieder Bierbecher von den Tribünen.

Drei glückliche Elstorfer

„Wir haben uns vorgenommen, dass wir diesen Moment aufsaugen und genießen wollen“, sagt der neue TSV-Trainer Michel Welke. Deshalb hätten er und das Team dieses Spiel „als gemeinsamen Startpunkt für die gemeinsame Zeit“ festgelegt. Der Anker sei geworfen. Den könne keiner lösen. Ein Erlebnis, das Team und Trainer zusammenschweißen soll.

Für Holger und seine Bettina aus Elstorf war das ein „wunderschönes“ Erlebnis. Schon auf dem Schützenfest, nur 100 Meter neben der Sportanlage, habe es bei den Elstorfern geknistert. Er resümiert: „Das war toll, dass wir das mit mehr als 3000 Menschen feiern konnten.“

Das Schützenfest ließen einige sausen, um das Spiel auf die Beine zu stellen, um schon Tribünen aufzubauen. Alexander Mojen ist Dritter TSV-Vorsitzender und sagt: „Wir haben hier locker über 100 unterschiedliche Menschen gehabt, die mitangepackt haben.“

„Einfach froh“ sei Mojen, dass das Event „so gut gelaufen“ ist. Elstorf habe keine „zehn Dinger“ kassiert und eines geschossen. Das Wetter war gut. Der Verein habe sich gut präsentiert und bewiesen: „Die können das“, so eine Veranstaltung mit Riesenaufwand organisieren. Auch zwei kleine Stromausfälle änderten daran nichts. Der Rest vom Fest werde noch einige Stunden dieses Jahrhundertereignis feiern.

An der Basis: Polzin und Dompé zeigen Fannähe

„Kein Senf?“, fragt ein älterer Mann. Merlin Polzin steht an der Bratwurstbude. Vor der Heimfahrt gibt es einen Schinkengriller mit Ketchup. Die Stadionwurst ist auch für ihn Pflicht. Einige Autogrammjäger umzingeln Jean-Luc Dompé. Ein HSV-Fan besingt ihn auf dem Weg zum Bus nach der Melodie von Cordula Grün: „Jean Luc Dompé - ich hab ihn spielen gesehen.“ Auch die Feuerwehr düst ab. Aus dem Feuerwehrauto dröhnen die ersten Strophen von „Wir sind der HSV“.

Um 16.24 Uhr fährt der HSV wieder nach Hamburg. Vier hartgesottene Fans verabschieden den Bus mit Gesang und Pyro, der Busfahrer hupt nochmal. Dann geht es entlang der Schützenstraße, wo links und rechts Getreide wächst, aus dem Dorf zurück in die Millionenmetropole.