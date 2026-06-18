„Momente, die bleiben“: Bayram nimmt Abschied

Das ist Burak Bayram. – Foto: IMAGO IMAGES

Bei TBS Pinneberg ist das neue Kapitel offiziell eröffnet. Nach dem historischen Aufstieg in die Oberliga Hamburg hat der Klub mit Florian Rammer bereits den Nachfolger von Burak Bayram vorgestellt. Nun hat sich auch der Aufstiegstrainer selbst noch einmal zu Wort gemeldet - und dabei emotional auf seine Zeit in Pinneberg zurückgeblickt.

Auf Social Media verabschiedete sich Bayram nun mit persönlichen Worten. „Momente, Erinnerungen und Menschen, die bleiben“, schrieb der Trainer zum Einstieg. Mit dem Ende der Saison ende für ihn „ein Kapitel voller Leidenschaft, Einsatz und gemeinsamer Erlebnisse“.

Bayram hatte seinen Abschied bereits vor dem endgültigen Aufstieg beschlossen. Sportlich führte er TBS dennoch bis ans Ziel: Nach dem 2:2 im Hinspiel gegen Bramfelder SV gewann Pinneberg das Rückspiel der Oberliga-Relegation mit 7:0. Durch den Regionalliga-Klassenerhalt von FC St. Pauli II nach der Havelse-Entscheidung wurde aus dem Relegationserfolg schließlich der Aufstieg.

Genau das passt zu einer Saison, die für TBS nicht nur sportlich, sondern auch emotional besonders war. Nach über 30 Jahren ist der Verein zurück in Hamburgs höchster Spielklasse. Der Weg dorthin führte über einen dramatischen Relegationsverlauf, lange Unsicherheit und am Ende über die große Kettenreaktion im norddeutschen Fußball.

Auffällig ist dabei, dass Bayram den Fokus nicht zuerst auf Ergebnisse legte. „Wenn ich zurückblicke, denke ich nicht zuerst an Meisterschaften, Aufstiege oder Tabellenplätze. Ich denke an die Menschen, die diesen Weg geprägt haben - Spieler, Verantwortliche, Vereinsmitglieder und Unterstützer“, erklärte er.

Zweite Trainerstation, zweiter besonderer Moment

Bayram ordnete den Erfolg auch persönlich ein. Für ihn sei TBS die zweite Station als Trainer gewesen - und zum zweiten Mal habe er „gemeinsam mit großartigen Menschen etwas Besonderes“ schaffen dürfen. Wichtig war ihm dabei die Teamleistung: „Nicht alleine, sondern als Team.“

Auch die Arbeit hinter dem Erfolg hob er hervor. Viele würden nur Pokale, Aufstiege oder Titel sehen, schrieb Bayram. Was oft verborgen bleibe, seien „die unzähligen Stunden Arbeit, die Zweifel, die Rückschläge und die Disziplin“, die solche Momente erst möglich machten.

Der Abschied fällt damit nicht als nüchterne Trennung aus, sondern als Rückblick auf eine intensive gemeinsame Zeit. Bayram bedankte sich bei seiner Mannschaft, beim Verein und bei allen, die den Weg begleitet haben.

Rammer übernimmt das Oberliga-Projekt

Während Bayram Abschied nimmt, richtet TBS den Blick bereits nach vorne. Mit Rammer übernimmt ein regionalligaerfahrener Trainer, den der Verein fachlich und menschlich als überzeugendste Lösung beschreibt. Unterstützt wird er von einem breiten Trainer- und Funktionsteam, in dem unter anderem Berkay Kilinc, Kapitän Tjorben Uphoff, Laura Peycke und Hendrik Müller eingebunden sind.

Für Pinneberg beginnt damit eine neue Phase. Der Aufstieg ist gefeiert, der Nachfolger steht fest, die ersten Neuzugänge sollen in Kürze präsentiert werden. Bayrams Rolle in dieser Geschichte bleibt aber klar: Er war der Trainer, unter dem TBS den sportlichen Weg in die Oberliga geschafft hat.

Am Ende seines Abschieds formulierte Bayram eine Botschaft, die gut zu dieser Saison passt: „Harte Arbeit wird belohnt. Nicht immer sofort. Nicht immer dann, wenn man es erwartet. Aber wer weitermacht, wenn es schwierig wird, wird irgendwann die Früchte seiner Arbeit ernten.“

Für TBS Pinneberg sind diese Früchte nun die Oberliga. Für Bayram bleibt ein Aufstieg, der mit seinem Namen verbunden sein wird.

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