„Momentan scheinen wir eine geile Mentalität zu haben“

„Der Platz war für beide Mannschaften unglaublich schwer zu bespielen“, erklärte RSV-Trainer Lasse Ahl nach Abpfiff. „Da war an Fußball spielen nicht zu denken, so sah das Spiel dann auch über 90 Minuten aus.“

Frühe RSV-Chancen, eiskaltes Petershütte

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste vielversprechend. Gleich mehrfach tauften sie das Aluminium und ließen weitere hochkarätige Gelegenheiten ungenutzt. „Wir müssen in der ersten Viertelstunde eigentlich klar führen. Wir haben vier wirklich sehr gute Torchancen, die ins Tor müssen. Stattdessen haben wir wieder mal die Chancenverwertung vermissen lassen“, haderte Ahl.

Die Bestrafung folgte prompt: Nach einem langen Diagonalball verwandelte Tilo Kopp für Petershütte sehenswert per Volley zum 1:0 (20.). TuSpo zeigte sich effizient, während der RSV trotz spielerischer Überlegenheit im Abschluss schwächelte.

Wechsel bringen neuen Schwung

Nach der Pause stellte Ahl sein Team mit gleich drei Wechseln um und erhoffte sich mehr Breite im Spiel. Zunächst mit Erfolg: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Jan Frederik Pöge sicher zum 1:1 (50.). Doch die Geismarer Jungs verloren anschließend erneut den Rhythmus.

Petershütte nutzte die Phase und ging durch Dustin Lau abermals in Führung (60.). „Das sah für uns sehr unglücklich aus. Danach haben wir völlig den Faden verloren, waren gar nicht mehr in den Zweikämpfen“, bilanzierte Ahl.

Moralische Stärke in der Schlussphase

Erst in der letzten Viertelstunde fanden die Gäste zurück ins Spiel. „Da haben wir unser Mut wiedergefunden, sind zu vielen Eckbällen gekommen“, so Ahl. Einer dieser Standards führte schließlich zum 2:2: Wieder war es Pöge, der nach einer Ecke im Nachsetzen traf (82.).

Nur zwei Minuten später kippte das Spiel endgültig. Ein Abstimmungsfehler in der TuSpo-Abwehr nach einem langen Abschlag nutzte Joker Mathis Ernst resolut zum 3:2-Siegtreffer (84.).

Ahl zufrieden – Petershütte enttäuscht

„Unterm Strich, aufgrund der zweiten Halbzeit, vielleicht ein bisschen glücklich. Wenn man das gesamte Spiel sieht und auch die Chancen betrachtet, die wir gerade am Anfang des Spiels hatten, dann ist es schon eher verdient. Aber ich kann verstehen, wenn Petershütte das absolut anders sieht.“, resümierte Ahl. „Momentan scheinen wir eine geile Mentalität zu haben, um die Spiele noch in den Schlussminuten zu entscheiden.“

Für den RSV war es der fünfte Saisonsieg, mit dem die Göttinger den dritten Tabellenplatz festigten (17 Punkte). TuSpo Petershütte dagegen steckt nach der vierten Niederlage weiter im Tabellenkeller fest.