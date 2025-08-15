"Momentan kommt alles zusammen"

Im Unterland oder im Mannheimer Fußballkreis beginnt der Ligabetrieb auf Amateurebene erst am letzten August-, oder am ersten September-Wochenende. Gegen eine derartige Handhabung in Sinsheim hätte diesen Sommer beim VfB Bad Rappenau niemand etwas einzuwenden. Die personell extrem angeschlagenen Kurstädter blicken auf eine ernüchternde Vorbereitungsphase zurück.
"Es kommt derzeit wirklich alles zusammen", sagt Sergej Wirch. Der 36-jährige Trainer ist längst wieder zum Vollzeit-Spielertrainer mutiert, er hat im Prinzip keine andere Wahl. "Das hat sich diesen Sommer schnell erledigt", schmunzelt er und kann auch die humorvolle Reaktion seiner Frau auf diese Entscheidung verschmerzen, "ich habe sie mit ebenso viel Humor genommen, von daher passt es schon."
Aktuell sind es drei Langzeitverletzte, darunter mit Joel Weigelt der eingeplante Spielmacher. Den Edeltechniker hat es besonders schlimm erwischt – Kreuzbandriss. Beim Stadtpokal, der dieses Jahr in Obergimpern stattfand, hat sich Weigelt die von jedem Fußballern am meisten gefürchtete Verletzung zugezogen. "Das trifft uns hart, die Runde ist für Joel wahrscheinlich gelaufen", sagt sein Trainer, der mit jener Verletzung mehrmals zurechtkommen musste. Er berichtet: "Einmal habe ich nach einem halben Jahr Pause schon wieder gespielt, was aber auch zu früh gewesen ist."
Beim Stadtpokal gab es obendrein drei Niederlagen in drei Partien und auch die anderen Tests verliefen nicht wirklich besser. Negativer Höhepunkt war die 0:8-Klatsche vor zwei Wochen in der ersten Pokalrunde gegen den TSV Waldangelloch. Dabei sah Nils Stuckert nach einer Notbremse die Rote Karte und muss obendrein ersetzt werden, wenn am Sonntag das erste Ligaspiel auf dem Plan steht.
Im heimischen Stadion wird dann ab 15.30 Uhr der FVS Sulzfeld zu Gast sein, ein für Wirch, "immer unangenehmer Gegner, gegen den sich in unserer Klasse jeder schwer tut." Außerdem hat er über die Sulzfelder in Erfahrung gebracht, "dass sie den ein oder anderen Rückkehrer in ihrer Mannschaft haben und daher vermutlich etwas besser geworden sind im Vergleich zur Vorsaison."
Was die eigenen Hoffnungen und Ziele für 2025/26 betrifft, hält sich der VfB-Coach bewusst zurück. "Wir haben wirklich kein Ziel ausgerufen, haben aber zumindest die Hoffnung, dass es ähnlich wie vor zwei Jahren läuft", sagt Wirch und erinnert an die starke Runde mit Rang vier nach dem Kreisliga-Abstieg, in der manch einer den Bad Rappenauern sogar den Durchmarsch nach unten in die Kreisklasse B prophezeite. Der Trainer führt weiter aus: "Daraufhin war der Druck für 2024/25 wieder größer und wir haben deutlich schlechter abgeschnitten."
Diese Runde ist der Kader jedoch dünner geworden, es gab quasi nur Abgänge. Da es darüber hinaus keine Jugend beim VfB gibt, die nachrücken könnte, ist die Lage schon vor dem ersten Spieltag angespannt. "Auch wenn es doof klingt, aber wir wollen einfach nur so schnell es geht Punkte sammeln, in der Hoffnung, dass im Winter vielleicht der ein oder andere dazukommt", konstatiert Wirch.
Losgelöst von der eigenen Mannschaft fällt ihm der Tipp eines Meisterschaftsfavoriten schwer. Nach etwas Überlegen nennt er den, "TSV Ittlingen und dann habe ich auch den TSV Angelbachtal, der eine super Rückrunde gespielt hat, auf dem Zettel."