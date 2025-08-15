Sergej Wirch und der VfB Bad Rappenau stehen vor einer schwierigen Saison. – Foto: Siegfried Lörz

"Momentan kommt alles zusammen" Kreisklasse A Sinsheim +++ Sergej Wirch und der VfB Bad Rappenau erwarten eine schwierige Saison +++ Auftakt am Sonntag gegen Sulzfeld

Im Unterland oder im Mannheimer Fußballkreis beginnt der Ligabetrieb auf Amateurebene erst am letzten August-, oder am ersten September-Wochenende. Gegen eine derartige Handhabung in Sinsheim hätte diesen Sommer beim VfB Bad Rappenau niemand etwas einzuwenden. Die personell extrem angeschlagenen Kurstädter blicken auf eine ernüchternde Vorbereitungsphase zurück.

"Es kommt derzeit wirklich alles zusammen", sagt Sergej Wirch. Der 36-jährige Trainer ist längst wieder zum Vollzeit-Spielertrainer mutiert, er hat im Prinzip keine andere Wahl. "Das hat sich diesen Sommer schnell erledigt", schmunzelt er und kann auch die humorvolle Reaktion seiner Frau auf diese Entscheidung verschmerzen, "ich habe sie mit ebenso viel Humor genommen, von daher passt es schon." Aktuell sind es drei Langzeitverletzte, darunter mit Joel Weigelt der eingeplante Spielmacher. Den Edeltechniker hat es besonders schlimm erwischt – Kreuzbandriss. Beim Stadtpokal, der dieses Jahr in Obergimpern stattfand, hat sich Weigelt die von jedem Fußballern am meisten gefürchtete Verletzung zugezogen. "Das trifft uns hart, die Runde ist für Joel wahrscheinlich gelaufen", sagt sein Trainer, der mit jener Verletzung mehrmals zurechtkommen musste. Er berichtet: "Einmal habe ich nach einem halben Jahr Pause schon wieder gespielt, was aber auch zu früh gewesen ist."

Beim Stadtpokal gab es obendrein drei Niederlagen in drei Partien und auch die anderen Tests verliefen nicht wirklich besser. Negativer Höhepunkt war die 0:8-Klatsche vor zwei Wochen in der ersten Pokalrunde gegen den TSV Waldangelloch. Dabei sah Nils Stuckert nach einer Notbremse die Rote Karte und muss obendrein ersetzt werden, wenn am Sonntag das erste Ligaspiel auf dem Plan steht. Im heimischen Stadion wird dann ab 15.30 Uhr der FVS Sulzfeld zu Gast sein, ein für Wirch, "immer unangenehmer Gegner, gegen den sich in unserer Klasse jeder schwer tut." Außerdem hat er über die Sulzfelder in Erfahrung gebracht, "dass sie den ein oder anderen Rückkehrer in ihrer Mannschaft haben und daher vermutlich etwas besser geworden sind im Vergleich zur Vorsaison."