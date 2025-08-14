Mombach jubelt über Auftaktsieg und lobt den Jüngsten

Einen perfekten Einstand feierte die SG Grenzland in ihrem ersten Spiel nach dem Aufstieg: Bei der stark einzuschätzenden SG Wallendorf gelang den Vereinigten aus Winterspelt, Habscheid, Großkampenberg, Lützkampen und Üttfeld am vergangenen Samstag ein klarer 4:1-Erfolg. Kein Wunder, dass Spielertrainer Manuel Mombach „absolut zufrieden“ war. Den Sieg in Geichlingen wertet der 30-Jährige als Beleg dafür, dass „wir in der A-Klasse wettbewerbsfähig sind“.

Mombach selbst erzielte nach einer halben Stunde das 0:1. Auch vom überraschend und kurios zustande gekommenen 1:1 – bei einer harmlosen Hereingabe wurde Gästekeeper Marlon Hontheim irritiert, sodass Eldin Hodzic am langen Pfosten abstauben konnte – ließ sich der Aufsteiger nicht aus der Ruhe bringen. „Wir haben den Druck erhöht und Mitte des zweiten Durchgangs durch Uli Hermes das 2:1 gemacht“, berichtet der seit drei Saisons amtierende Coach. Ein in der Nachspielzeit von Thomas Hunz verwandelter Foulelfmeter sowie kurz darauf das 4:1 durch Andreas Michels machten den Auftaktdreier perfekt. „Wallendorf hatte zwar mehr Ballbesitz, ohne jedoch kreativ oder zwingend zu sein. Auch deshalb war unser Sieg verdient. Das hat mir auch mein Trainerkollege Frank Hermes bestätigt“, bilanzierte Mombach.

