Molly muss bleiben!

Aufruf an die Fußballfamilie: Gemeinsam für Molly – damit sie bei uns bleiben kann

der Fußball lebt von Zusammenhalt, Leidenschaft und Menschlichkeit. Genau diese Werte prägen auch unseren Verein – und genau deshalb wenden wir uns heute mit einer großen Bitte an euch.

Liebe Fußballfreunde der Bezirksoberliga, der umliegenden Ligen und alle, die den Amateurfußball im Herzen tragen,

Unsere Mitspielerin und Freundin Molly ist für uns weit mehr als nur ein Teil der Mannschaft. Mit ihrer offenen Art, ihrem unermüdlichen Einsatz und ihrer Herzlichkeit ist sie in kurzer Zeit zu einem unverzichtbaren Mitglied unseres Teams geworden. Auf und neben dem Platz bringt sie Menschen zusammen, motiviert ihre Mitspielerinnen und Mitspieler und lebt genau den Teamgeist, für den der Amateurfußball steht.

Doch derzeit steht Molly vor einer schweren Situation: Ihr droht die Abschiebung aus Deutschland. Für uns alle wäre das ein großer Verlust – menschlich wie sportlich. Wir möchten alles dafür tun, dass Molly bei uns, in unserem Verein und in Deutschland bleiben kann.

Um gegen diese Entscheidung vorzugehen, benötigen wir rechtliche Unterstützung. Die dafür notwendigen Anwaltskosten übersteigen jedoch unsere Möglichkeiten als Verein und als Privatpersonen. Deshalb haben wir eine GoFundMe-Spendenaktion gestartet.

Wir bitten euch – Vereine, Spielerinnen und Spieler, Fans, Freunde und Unterstützer des Amateurfußballs – um eure Hilfe. Jeder Beitrag, egal wie groß oder klein, hilft uns dabei, Molly eine Chance zu geben, hier zu bleiben und ihren Weg weiter mit uns zu gehen.

Wenn ihr uns unterstützen möchtet, findet ihr die Spendenaktion auf unserer GoFundMe-Seite. Ebenso hilft es enorm, wenn ihr diesen Aufruf in euren Teams, Vereinen und Netzwerken teilt.

Lasst uns zeigen, was den Amateurfußball wirklich ausmacht: Solidarität, Zusammenhalt und Herz.

Gemeinsam können wir Molly helfen.

Vielen Dank für eure Unterstützung!

Euer FC Oberau und Molly