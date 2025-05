Moll feiert Oberliga-Premiere beim Speller Sieg

– Foto: SCSV

Der SC Spelle-Venhaus hat das Saisonfinale beim FC Verden 04 mit 2:1 (1:1) gewonnen. Damit sind die Emsländer in der Abschlusstabelle noch auf den fünften Platz vorgerückt. Eine besondere Premiere feierte Torwart Alex Moll: Der 30-Jährige kam zum ersten Einsatz in der Oberliga.

Die Freude beim SCSV war groß. Denn mit dem Dreier in Verden gelang die am letzten Spieltag bestmögliche Platzierung. Spelle verbesserte sich um zwei Ränge. Verden bleibt trotz der Niederlage in der Liga. Die personell arg dezimierten Gäste spielten sehr engagiert. „Wir wollen uns nicht ins Ziel schleppen“, hatte Trainer Tobias Harink die Devise ausgegeben. Die Mannschaft hatte es verstanden und nahm die Herausforderung beim noch nicht ganz sicher geretteten FC Verden 04 an. „Das war ein guter Auftritt in vielen Bereichen. Wir freuen uns, dass wir die Patzer der Konkurrenz nutzen konnten. Der fünfte Platz ist verdient“, stellte der Coach fest.

Marvin Kehl brachte die Schwarz-Weißen bereits in der zwölften Minute in Führung. Doch Verden glich nach einer guten halben Stunde per Strafstoß aus. Lukas Muszong traf für die Mannschaft des ehemaligen Meppeners Jan Sievers. Zur Pause blieb es beim 1:1. In der Partie vor einer stimmungsvollen Kulisse setzten die Speller nach. Kehl und Elias Strotmann versuchten es mit Schüssen, verpassten aber die Führung. Die erzwang ausgerechnet Mannschaftskapitän Torben Stegemann in seinem letzten Spiel für den SCSV. Er setzte Jannis Niestädt so sehr unter Druck, dass der Verdener den Ball über die eigene Torlinie beförderte. Ein starker Abschluss für den 30-Jährigen, der die Speller nach zwölf Jahren verlässt.