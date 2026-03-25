Molina soll Schneider als Trainer beerben Der VfB 03 Hilden will wohl diese Woche verkünden, wer das Amt des am Saisonende scheidenden Coaches beim Oberligisten übernimmt. Es dürfte ein Rückehrer werden. In der Regionalliga soll am Bandsbusch gespielt werden. von RP / Georg Amend und Thomas Schmitz · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Toni Molina (links) soll der Nachfolger von Tim Schneider werden. – Foto: Marcel Witte / Chris Köpp

Das war schon eine Nachricht, die in der Oberliga eingeschlagen ist, als der VfB 03 Hilden nach dem 5:0-Sieg im Topspiel gegen den TSV Meerbusch am 8. März bekannt gab, dass er und Trainer Tim Schneider am Saisonende getrennte Wege gehen werden. Etliche Amtskollegen in der Region und darüber hinaus hatten sich verwundert gezeigt über diesen Schritt. Sportlich sorgt Schneiders Team weiter für Furore, feierte mit dem 4:0 am Samstag den bereits siebten Sieg in Serie und liegt punktgleich mit Spitzenreiter Ratingen 04/19 vorn.

Auch deswegen verkündete der VfB 03, dass er wie Ratingen für die kommende Spielzeit eine Lizenz für die Regionalliga beantragen wird. Und es verdichten sich die Hinweise, wer – unabhängig von der Spielklasse – in der neuen Saison der Trainer sein wird. Nach Informationen unserer Redaktion aus dem Umfeld einiger Oberliga-Partien in den vergangenen Tagen wird es ein Rückkehrer: Antonio „Toni“ Molina, zuletzt Sportlicher Leiter in Hilden. Der 55-Jährige hatte im September 2025 seine Tätigkeit beim VfB 03 überraschend und kurzfristig niedergelegt, um bei seinem früheren Verein, dem damals stark abstiegsbedrohten Westfalenligisten SV Wacker Obercastrop, wieder als Trainer tätig zu werden. Bis zum Saisonende wird er im Amt bleiben, um mit Obercastrop den Klassenerhalt zu schaffen. Allerdings sind die regelmäßigen Fahrten zwischen seinem Wohnort in Erkrath und Castrop-Rauxel auf Dauer so zeitintensiv, dass Molina den Klub nach dieser Saison verlassen wird – und dem Vernehmen nach Schneider beerben wird. Der aktuelle VfB-03-Chefcoach wollte die Personalie, die in dieser Woche offiziell bekannt gegeben werden soll, auf Anfrage weder bestätigen noch dementieren.

Nach neuer Herausforderung zurück? Er hatte seinerzeit den Abschied Molinas als Sportlichen Leiter in Hilden noch so kommentiert: „Toni ist durch und durch Trainer und hat uns mit seinem großen Erfahrungsschatz weitergebracht. Schade, aber ich gönne ihm die neue Herausforderung. Wir müssen unseren Prozess trotzdem fortführen und werden es auch hinbekommen.“ Inzwischen kann man mit Blick auf die Tabelle sagen: Das ist Schneider gelungen. Das hatte dem 44-Jährigen auch sein Verein attestiert bei der Mitteilung, nicht mit ihm zu verlängern: „In den vergangenen Jahren hat Tim Schneider mit großem Engagement, fachlicher Kompetenz und viel Leidenschaft maßgeblich dazu beigetragen, dass sich der VfB 03 Hilden als feste Größe in der Oberliga etabliert hat.“ Ob es am Ende schon in dieser Saison für mehr reicht, werden die ausstehenden zehn Spieltage zeigen. Bis 31. März hat der VfB 03 jedenfalls Zeit, die Unterlagen für die Regionalliga-Lizenz beim Westdeutschen Fußball-Verband (WDFV) einzureichen. Dabei müssen die Hildener auch einen festen Austragungsort für Spiele der untersten Profiliga nennen und haben dafür am Freitag eine umfassende Besichtigung des Stadions am Bandsbusch vorgenommen. Neben Vertretern des Vorstandes waren Co-Trainer Björn Scheffels, Hans-Ullrich Schneider von der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft (SHB) und Egbert Gössing, Sicherheitsbeauftragter für die Regionalliga beim WDFV, dabei.