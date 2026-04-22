Molina schmeißt bei Wacker Obercastrop vorzeitig hin

Nach sechs Jahren Westfalenliga wird es eng für Wacker Obercastrop. – Foto: Harald Szczygiol

Nach zwei Auftaktsiegen im Kalenderjahr 2026 steckt der SV Wacker Obercastrop wieder tief im Abstiegssumpf der Westfalenliga Staffel 2. Drei Remis und drei Niederlagen gab es in den vergangenen sechs Partien, so dass den früheren Großkreutz-Club nur das bessere Torverhältnis von den Abstiegsplätzen trennt. Coach Antonio Molina hatte seinen Rücktritt zum Saisonende bereits im März bekanntgegeben und wird zur neuen Spielzeit Chefcoach beim Niederrhein-Oberligisten VfB Hilden. Nun gibt er sein Amt nach der Negativserie auf eigenen Wunsch vorzeitig ab, wie der Verein am heutigen Mittwoch mitteilt.

Als Interims-Duo übernehmen für die Restsaison der Sportliche Leiter Steffen Golob und Co-Trainer Björn Brinkmann. Zur Saison 2026/27 wird bekanntlich Antonios Kotziampassis, aktuell Sportlicher Leiter bei der SpVgg Erkenschwick, das Cheftrainer-Amt übernehmen. Ob in der Westfalenliga oder in der Landesliga steht in den Sternen.