Molina ist dankbar über die Rückkehr zum VfB 03

Molina freut sich auf die neue Aufgabe – Foto: Marcel Witte

Wie erwartet hat Oberligist VfB 03 Hilden die Rückkehr von Antonio „Toni“ Molina nun auch offiziell bestätigt. Der 53-Jährige, der bis Ende September 2025 Sportlicher Leiter der Hildener war, kehrt als Trainer des Westfalen-Oberligisten Wacker Obercastrop nach dieser Saison zurück und beerbt damit den dann scheidenden aktuellen Chefcoach Tim Schneider. Molina zur Seite stehen dann in einem Quartett Philipp Schütz als gleichberechtigter Trainer, Torwart-Trainer Björn Scheffels und Athletik-Trainer Pascal „Calli“ Weber.

Der Sportliche Leiter des VfB 03, Manuel Schulz, wird auf der Vereins-Homepage so zitiert: „Ich durfte in meiner Zeit als Spieler Toni schon mehrfach als Trainer erleben und selbst davon profitieren, dass er Spieler, egal ob jung oder alt, individuell weiterentwickeln kann. Toni verfügt über eine sehr gute Kommunikation mit Spielern, und ich bin mir sicher, dass er aus vielen Spielern noch einiges herausholen wird. Junge Talente weiterzuentwickeln, wird und muss auch weiterhin unser Weg sein, und ich bin davon überzeugt, dass Toni hierfür genau der richtige Mann ist, da er den Verein, die Mannschaft und die Voraussetzungen natürlich bestens kennt und für diese Aufgabe brennt.“

Entwicklungsmöglichkeiten auch für Trainer

Schulz ergänzt: „Philipp Schütz ist jetzt schon lange bei uns im Verein, und wir sind sehr glücklich, dass wir nicht nur Spielern, sondern auch Trainern Entwicklungsmöglichkeiten bieten und diese weiterentwickeln können. Philipp hat sich in seinem ersten Jahr bei unserer Ersten sofort super in das Trainerteam integriert, glänzt mit einem hohen Fachwissen und hat einen sehr guten Draht zu den Spielern. Daher war es für uns essenziell wichtig, dass wir auch Philipp weiter an Bord halten können. Philipp wird als Trainer gemeinsam mit Toni auf Augenhöhe agieren, sodass wir im Trainerteam zusammen mit Björn Scheffels als Torwart-Trainer und Standardspezialist sowie ,Calli‘ als spielendem Athletik-Trainer menschlich sowie fachlich optimal für die kommende Saison aufgestellt sind.“