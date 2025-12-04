Moleh holt in Frauen-Bezirksliga auf – Funkenhauser ist zurück

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bezirksliga Oberbayern 01 in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Im Kampf um die 15 Kästen ERDINGER gab es in der Bezirksliga Oberbayern 01 keinen Führungswechsel mehr vor der Winterpause. Sandra Gillhuber liegt weiter in Führung. Die Torjägerin der SG St. Wolfgang/Lengdorf steht nun bei zehn Treffern. Im abgelaufenen Monat gelang ihr „nur“ ein Treffer.

Gillhuber musste dementsprechend etwas an Vorsprung einbüßen. Sandra Moleh zeigte sich mit zwei Toren im November etwas torgefährlicher. Die Angreiferin der SG TSV Aßling/TSV Grafing steht nun bei neun Buden und ist der Führenden ganz dicht auf den Fersen.