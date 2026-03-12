– Foto: Hubert Lammers

Der 23. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 4 verspricht Spannung im Aufstiegsrennen. An der Tabellenspitze liefern sich VfL Oythe (41 Punkte) und SV Thüle (41 Punkte) weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen, dicht gefolgt vom SV Altenoythe (40 Punkte). Dahinter lauern mit TuS Lutten (36 Punkte) und RW Damme (35 Punkte) zwei weitere Teams, die den Anschluss nicht verlieren wollen. Der vergangene Spieltag brachte mehrere enge Ergebnisse – und könnte nun die Ausgangslage für die kommenden Duelle prägen.

Der FC Lastrup geht nach einem 2:0-Auswärtssieg bei SV Petersdorf mit Selbstvertrauen in sein Heimspiel. Mit 26 Punkten rangiert die Mannschaft aktuell auf Platz sieben der Tabelle. Gegner SV Amasya Spor Lohne holte zuletzt ein 1:1 gegen TuS Lutten und steht mit 16 Punkten auf Rang 14. Für beide Teams geht es darum, den positiven Trend aus dem vergangenen Spieltag zu bestätigen.

Der SV Holdorf konnte am vergangenen Spieltag mit einem 4:1-Erfolg beim SV Höltinghausen überzeugen. Mit 34 Punkten belegt Holdorf derzeit Rang sechs und gehört damit weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe. Der SV Rot-Weiss Visbek kam zuletzt zu einem 1:1 gegen SV Molbergen und bleibt mit 11 Punkten Tabellen-16. Die Gastgeber wollen ihren Lauf fortsetzen.

GW Brockdorf reist nach einem 1:1 gegen SV Amasya Spor Lohne in das Duell mit SV Höltinghausen. Mit 18 Punkten rangiert Brockdorf aktuell auf Platz zwölf der Tabelle. Höltinghausen musste zuletzt eine 1:4-Niederlage gegen SV Holdorf hinnehmen und steht mit 22 Punkten auf Rang zehn. Beide Teams wollen sich im Tabellenmittelfeld stabilisieren.

Der SV Petersdorf unterlag am vergangenen Spieltag 0:2 gegen FC Lastrup und bleibt mit 18 Punkten auf Rang 13. Mit SV Altenoythe reist jedoch einer der Titelkandidaten an. Altenoythe setzte sich zuletzt 2:1 gegen GW Brockdorfdurch und liegt mit 40 Punkten nur einen Zähler hinter der Tabellenspitze. Für die Gäste zählt im Aufstiegsrennen jeder Punkt.

Der SV Hansa Friesoythe geht nach einem 1:3 bei SV Schwarz-Weiß Osterfeine in das Heimspiel gegen TuS Lutten. Friesoythe steht aktuell mit 24 Punkten auf Rang acht der Tabelle. Lutten holte zuletzt ein 1:1 bei SV Amasya Spor Lohne und behauptet mit 36 Punkten Platz vier. Die Gäste wollen im oberen Tabellendrittel weiter Druck machen.

TuS Frisia Goldenstedt musste zuletzt eine 0:1-Niederlage bei RW Damme hinnehmen. Mit 10 Punkten bleibt Goldenstedt Tabellen-17 und kämpft um wichtige Zähler im Abstiegskampf. SV Schwarz-Weiß Osterfeine reist dagegen mit Rückenwind an, nachdem das Team 3:1 gegen SV Hansa Friesoythe gewonnen hat. Mit 22 Punkten steht der Aufsteiger aktuell auf Rang neun.

Der SV Bethen unterlag zuletzt 1:3 beim VfL Oythe und bleibt mit 14 Punkten auf Platz 15 der Tabelle. Gegner RW Damme gewann am vergangenen Spieltag 1:0 gegen TuS Frisia Goldenstedt und festigte mit 35 Punkten Rang fünf. Für Damme geht es darum, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Bethen hingegen braucht dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

