Molbergen empfängt im Nachholspiel den Spitzenreiter

Am Sonntag ärgerte Molbergen den VfL Oythe und nahm ihnen, durch den Ausgleich in der Nachspielzeit, zwei Punkte. Damit freuten sich nicht nur die Molberger selbst, sondern auch die Titelanwärter aus Altenoythe. Diese profitierten von dem Ergebnis, da sie nun sechs Punkte vor Oythe stehen und nur noch auf Blau-Weiß Lohne II das kleinere Drei-Punkte-Polster besteht. Doch dass der Spitzenreiter es gegen Molbergen besser kann, müssen sie am Mittwochabend erst einmal selbst zeigen. Zwar konnte Altenoythe das Hinspiel mit 3:1 für sich entscheiden, doch in der letzten Saison zeigte Molbergen (ebenfalls) am 20. Spieltag mit einem 0:1-Auswärtssieg, dass sie gegen den SVA bestehen können. Auch die Gesamtbilanz spricht tatsächlich eher für die Gastgeber. In 20 Pflichtspiel-Aufeinandertreffen konnte Molbergen zwölf mal siegen, Altenoythe sechs mal, dazu kommen zwei Remis.