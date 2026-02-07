Mokwa macht Eindruck bei Ratingens U23

Zuletzt kam in der Ratinger U23 auch Henry Page zum Einsatz. Der 19-Jährige war in der Winterpause von Landesligist TVD Velbert zum Oberliga-Team von 04/19 gestoßen – das spielte vergangenen Freitag, und um Spielpraxis zu sammeln, machte Page am Sonntag in der Bezirksliga mit. Auch diesen Defensiv-Spezialisten sieht der Trainer als echte Verstärkung an – er wird aber am Sonntag im Oberliga-Spiel beim SC St. Tönis benötigt.

Angreifer kehrt zurück

Dann könnte in Hösel der wohl beste Ratinger U23-Angreifer Eleftherios „Lefti“ Vasileiadis nach seiner Sperre wieder dabei sein. Aber hier fürchtet Voss, dass der Youngster ebenfalls zur „Ersten“ soll, eventuell gilt das auch für Leo Kaiser. „Dennoch gehen wir davon aus, dass wir zum Derby eine starke Truppe aufstellen“, sagt Voss. Vom gefährdeten Platz 13 aus gibt es schließlich nichts zu verschenken.