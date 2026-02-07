Mokwa macht Eindruck bei Ratingens U23

Die U23 von Ratingen 04/19 hat sich für den Bezirksliga-Abstiegskampf vor dem Derby am Sonntag (15.30 Uhr) beim SV Hösel noch verstärkt. Aus Amerika ist Philipp Mokwa zurück, der inzwischen 24 Jahre alte Linksfuß spielte früher schon für die Blau-Gelben, auch in der Jugend, bevor es ihn nach Amerika ins „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ zog. „Jetzt sind wir froh, Philipp wieder bei uns zu haben“, sagt dazu Trainer Andreas Voss. „Philipps Trainingsleistungen verliefen jedenfalls erfreulich.“
Zuletzt kam in der Ratinger U23 auch Henry Page zum Einsatz. Der 19-Jährige war in der Winterpause von Landesligist TVD Velbert zum Oberliga-Team von 04/19 gestoßen – das spielte vergangenen Freitag, und um Spielpraxis zu sammeln, machte Page am Sonntag in der Bezirksliga mit. Auch diesen Defensiv-Spezialisten sieht der Trainer als echte Verstärkung an – er wird aber am Sonntag im Oberliga-Spiel beim SC St. Tönis benötigt.
Dann könnte in Hösel der wohl beste Ratinger U23-Angreifer Eleftherios „Lefti“ Vasileiadis nach seiner Sperre wieder dabei sein. Aber hier fürchtet Voss, dass der Youngster ebenfalls zur „Ersten“ soll, eventuell gilt das auch für Leo Kaiser. „Dennoch gehen wir davon aus, dass wir zum Derby eine starke Truppe aufstellen“, sagt Voss. Vom gefährdeten Platz 13 aus gibt es schließlich nichts zu verschenken.
Der SV Hösel, Tabellenneunter und 3:1-Sieger im Hinspiel, besitzt acht Punkte mehr. Er kann dieses Heimspiel also erheblich beruhigter als die Gäste angehen. „Aber die Saison ist noch lang, die Rückrunde hat gerade erst begonnen“, sagt dazu der Sportliche Leiter Mark Rueber. Bedenkliche Blicke Richtung Gefahrenbereich will er erst gar nicht aufkommen lassen, und die beiden Niederlagen zuletzt passten ihm überhaupt nicht. Der so sehr herbeigesehnte Ali Aktag mit seinem starken linken Fuß wird noch wochenlang pausieren, er läuft auf Krücken. Bei einem Testspiel hatte er sich diese Beinverletzung zugezogen.