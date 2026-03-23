Mokwa macht Eindruck bei Ratingen 04/19 II, Danijali beim SV Hösel

Ratingen 04/19 II jubelt über einen deutlichen Erfolg – Foto: Lea Schirrweit

Der Sportliche Leiter Tobias Krampe erklärte das so: „Uns gelang im zweiten Durchgang ein rechtzeitiges 3:1. Das hat die Grevenbroicher fürchterlich geschockt. Denen gelang plötzlich nichts mehr – und uns einfach alles. In der Endphase haben sie uns dann zum Toreschießen eingeladen.“

"Es war fantastischer Fußball"

Alles überragend spielte der Linksfuß Philipp Mokwa. Der 20-Jährige aus der eigenen Jugend zirkelte den Gastgebern zwei Eckbälle direkt in die Maschen. Es waren das wichtige 2:1 in der 68. Minute und wenig später das 4:1 (78.). Tobias Krampe zu diesen Volltreffern: „Ich habe im Fußball doch wirklich schon viel erlebt. Aber so etwas noch nie.“ Mokwa stieß erst in der Rückrunde wieder zur Mannschaft und war auf Anhieb eine erhebliche Verstärkung. Für die linke Abwehrseite und die Offensive mit seinen druckvollen Sturmläufen. Und nun diese tollen Eckbälle. Voss sagte: „Es war fantastischer Fußball, den wir in der zweiten Halbzeit geboten haben. Ganz nach unseren Vorstellungen.“

Hösel legt nach

Auch beim Bezirksliga-Aufsteiger SV Hösel geht es steil nach oben. Die Blau-Weißen setzten sich beim Tabellennachbarn SV Lohausen 2:1 (0:1) durch, und damit wurden aus den vergangenen drei Spielen sieben Punkte eingefahren. Von Abstiegsgefahr spricht derzeit niemand mehr rund um den Neuhaus. Was genau so wichtig ist: Die Lohausener wurden in der Tabelle auf Distanz gehalten. Dort darf ab sofort mächtig gezittert werden.