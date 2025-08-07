– Foto: Gertzen

Moin Hamburg, hier kommt der SV Meppen!

Am Samstag, 09.08., um 15:30 Uhr ist es soweit: Wir reisen in den hohen Norden, genauer gesagt nach Hamburg-Altona. Klingt nach Hafenromantik, Labskaus und Fischbrötchen, aber wir kommen nicht zum Sightseeing. Wir kommen, um drei Punkte einzupacken. Der Gegner: Altona 93. Frisch aufgestiegen und schon mittendrin im Abenteuer Regionalliga. Ein Sieg gegen Norderstedt (2:1), eine Niederlage gegen Jedeloh (2:3). Platz 9. Ganz nett. Aber jetzt wartet Meppen und das ist eine andere Hausnummer.

Wir dagegen: Zwei Spiele, zwei Siege. Kickers Emden? Platt gemacht. VfB Lübeck? Auch kein Problem. Platz 4, maximale Punkteausbeute, und wir träumen weiter leise von der 3. Liga. Historie? Ja, die gab’s auch mal: 2007/2008 haben wir 1:1 zu Hause gespielt und das Rückspiel in Altona 4:1 verloren. Aber ganz ehrlich: Wen interessiert das noch? Neue Saison, neues Glück und diesmal lassen wir uns nicht vermöbeln.