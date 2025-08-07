Moin Hamburg, hier kommt der SV Meppen!

Am Samstag, 09.08., um 15:30 Uhr ist es soweit: Wir reisen in den hohen Norden, genauer gesagt nach Hamburg-Altona. Klingt nach Hafenromantik, Labskaus und Fischbrötchen, aber wir kommen nicht zum Sightseeing. Wir kommen, um drei Punkte einzupacken.
Der Gegner: Altona 93. Frisch aufgestiegen und schon mittendrin im Abenteuer Regionalliga. Ein Sieg gegen Norderstedt (2:1), eine Niederlage gegen Jedeloh (2:3). Platz 9. Ganz nett. Aber jetzt wartet Meppen und das ist eine andere Hausnummer.
Wir dagegen: Zwei Spiele, zwei Siege. Kickers Emden? Platt gemacht. VfB Lübeck? Auch kein Problem. Platz 4, maximale Punkteausbeute, und wir träumen weiter leise von der 3. Liga.
Historie? Ja, die gab’s auch mal: 2007/2008 haben wir 1:1 zu Hause gespielt und das Rückspiel in Altona 4:1 verloren. Aber ganz ehrlich: Wen interessiert das noch? Neue Saison, neues Glück und diesmal lassen wir uns nicht vermöbeln.
Anreise für alle, die mitwollen:
Adresse Stadion:
Adolf-Jäger-Kampfbahn
Griegstraße 62
22763 Hamburg
Wichtig: Keine Parkplätze am Stadion. Wer mit dem Auto kommt, bitte Park & Ride Bahrenfeld nutzen (Friedensallee 302, 22761 Hamburg, direkt an der S-Bahn). Von da aus sind’s läppische 650 Meter, also einmal tief durchatmen und rüber.
ÖPNV:
S-Bahn: S1/S11 bis Bahrenfeld
Bus: Linie 1, 115, 150, 250 bis Griegstraße
Oder Linie 16, 37 bis S Bahrenfeld
Tickets:
Online gibt’s die Karten hier: Reservix – Altona 93 vs. SV Meppen.
Wer lieber spontan ist: Tageskasse. Aber Achtung: Nur Bares ist Wahres, sowohl am Ticketstand als auch am Bierstand.
Für Fans mit Handicap:
Es gibt keine speziellen Rolli-Plätze. Aber keine Sorge: Ihr bekommt direkt vor der Haupttribüne oder in der legendären „Meckerecke“ euren Platz.
Prognose aus Fansicht:
Wir fahren nicht nach Hamburg, um das Wasser der Elbe zu bewundern. Wir fahren hin, um Altona zu zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Am Ende steht da: Dritter Sieg, neun Punkte, Meppen bleibt oben dran und vielleicht gibt’s danach wirklich noch ein Fischbrötchen.