Mohya, Güner und Co. – meisterliches Vorbild für die U15 der Borussen

Borussia gehört zu den Partnervereinen der Nachwuchsförderung von Porsche, „Turbo für Talente“, deswegen prangt der Schriftzug des Autoherstellers aus Stuttgart an der Akademie des Klubs im Borussia-Park. Seit 2021 gibt es das Turnier für U15-Teams, die Borussen waren stets dabei. 2022 haben sie es gewonnen – damals wurde es in Gladbach ausgetragen, 2024 gab es die zweite Finalteilnahme.

Die aktuelle U15 der Borussen wird von Denis Hauswald trainiert. Sein Team, so ist auf der Internetseite des Turniers zu lesen, will „den zweiten Platz aus dem Vorjahr bestätigen und im besten Fall toppen“. Ein hoher Anspruch angesichts der Konkurrenz.

2022 war es Armando Güner, der im Finale gegen die Akademie von RB Salzburg das 1:0-Siegtor erzielte. Drei Jahre später war eben dieser Armando Güner Doppeltorschütze für die Gladbacher U17 im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft gegen RB Leipzig. Den Pokal nahm in beiden Fällen Mathieu Nguefack als Gladbachs Kapitän entgegen, Wael Mohya, inzwischen Teil des Profiteams, war ein wichtiger Faktor und Trainer war jeweils Mihai Enache.

Die beiden Vorrundengruppen werden am Freitag ausgelost, neben den Borussen und Titelverteidiger „Barca“ spielen Bayern München, die Red Bull Fußball Akademie Salzburg, der VfB Stuttgart, der VfL Wolfsburg, Erzgebirge Aue und die Stuttgarter Kickers mit. Sollte es für die Borussen etwas werden mit dem zweiten Turniersieg, könnte man das als gutes Omen deuten, schließlich wurden die Porsche-Cup-Sieger von 2022, mithin auch Westdeutscher Meister und Pokalsieger in jenem Jahr, Deutscher Meister von 2025.

Große Bühne für die jungen Fohlen

Vornehmlich aber, das ist so im Ausbildungsprozess, geht es vor allem um die Erfahrungen, die gesammelt werden. „Für die Jungs ist es die Chance, Spiele auf absolutem Top-Niveau zu machen und sich mit einigen der besten Spieler ihres Jahrgangs aus Spanien, Österreich und Deutschland zu messen“, sagt Borussias Jugenddirektor Mirko Sandmöller.

2024 besiegten die Gladbacher in der Vorrunde den FC Barcelona noch – und das live im Fernsehen. Auch das Turnier am 6. und 7. September wird live gezeigt bei Sport 1. Es ist also eine große Bühne, auf der die jungen Borussen unterwegs sind.

„Bei Turnieren wie dem Porsche Cup oder beim Premier League International Cup in England werden unsere Spieler auch auf internationaler Ebene sichtbar“, sagt entsprechend Borussias Manager Roland Virkus. Beim Turnier auf der Insel spielte Borussia 2014, 2015 und 2024 mit einer gemischten Mannschaft aus U23- und U19-Spielern mit.

Auch früher beim Santander-Cup in Gladbach für U13-Mannschaften maßen sich die Borussen mit dem Nachwuchs internationaler Top-Teams. Unter anderem waren heutige Topstars wie Raheem Sterling oder Xavi Simons da am Ball.

Der Porsche-Cup ist nun für die U15-Spieler ein „Turnier mit hohem Anspruch“, sagt Sandmöller. Und auch wenn da, wie der Weltmeister von 2014 und Markenbotschafter Sami Khedira sagt, „ die sportliche und persönliche Entwicklung im Vordergrund steht“, stellt Gladbachs Nachwuchschef klar: „Ein Turniersieg ist für die Jungs immer etwas Besonderes und trägt zur Entwicklung bei.“ Siehe den U15-Jahrgang von 2022 – ein meisterliches Vorbild.