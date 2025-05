Mohsin Isifou rückt aus der U-19 in den Oberliga-Kader auf

Der VfV 06 Hildesheim bindet mit Mohsin Isifou ein weiteres Eigengewächs an den Oberliga-Kader für die kommende Saison. Der 19-jährige Innenverteidiger, der zuletzt eine tragende Rolle in der A-Jugend-Regionalligamannschaft spielte, erhält seinen ersten Vertrag für den Herrenbereich und wird Teil der ersten Mannschaft.

Isifou gehörte in der abgelaufenen Spielzeit zu den Leistungsträgern der U-19 und hatte maßgeblichen Anteil am gesicherten Klassenerhalt in der zweithöchsten Junioren-Spielklasse. Cheftrainer Ridhar Kitar und Sportvorstand Omar Fahmy sehen in dem großgewachsenen Abwehrspieler einen weiteren Perspektivspieler aus dem eigenen Nachwuchs, der langfristig an den Verein gebunden werden soll.

„Mo hat in der Regionalliga gezeigt, dass er nicht nur körperlich, sondern auch taktisch auf hohem Niveau agieren kann“, so Fahmy. „Wir sind überzeugt, dass er mit dem nächsten Schritt in den Herrenbereich weiter reifen und sich kontinuierlich entwickeln wird.“ Vergleichbare Entwicklungen gab es in den vergangenen Jahren mit Spielern wie Jo Tewes oder Anton Poufard, die ebenfalls den Übergang aus der U-19 erfolgreich meisterten.