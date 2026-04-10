Mohammed Sadki: Der stille Dribbler mit großen Zielen 17 Jahre, U19-Leistungsträger, Nationalspieler: Mohammed „Mo“ Sadki gilt als eines der spannendsten Talente bei Fortuna Düsseldorf. Während er abseits des Rasens lieber zuhört als redet, sorgt er auf dem Platz mit Tempo, Mut und Torinstinkt für Aufsehen. von RP / Eppi Schmitz · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Mohammed Sadki sorgt bei Fortuna Düsseldorf für Furore. – Foto: Christof Wolff

Über Mohammed Sadki sagt ein Mitschüler am Comenius-Gymansium in Oberkassel: „Mo ist bescheiden und zurückhaltend, überhaupt nicht arrogant.“ Bei unserem Treffen in einem Oberkasseler Café bestätigt sich diese Beschreibung. Der 17-Jährige Mo Sadki ist kein Mann großer Worte. Der offensive Mittelfeldspieler der U19 der Fortuna beschränkt sich auf das Wesentliche, hält den Ball möglichst flach.

Das Aufnahmegerät wird also nicht heiß laufen. Die Zurückhaltung und das freundliche Lächeln machen Mohammed Sadki aber auch ohne lange verbale Ausflüge sympathisch. „Ich bin ein ruhiger Typ, ich höre lieber zu, als selbst zu reden.“ Lieber Taten sprechen lassen In der türkischen Jugendnationalmannschaft lässt der Sohn einer Türkin und eines Marokkaners lieber Ball und Beine als die Zunge sprechen, auch weil sein Türkisch ausbaufähig ist. Ob bei der Fortuna oder in den Farben des Nationalteams: So sehr sich Sadki neben dem Spielfeld in Bescheidenheit übt, so stürmisch ist die hängende Spitze, die über den Flügel den direkten Weg zum Tor sucht, auf dem Platz. „Meine Stärken liegen im Eins gegen Eins, im Tempodribbling, sowie im Abschluss. Ich liebe es, in riskante Situationen zu gehen. Luft nach oben habe ich in engen Drucksituationen, aber da arbeite ich dran.“

Eine Beschreibung, die in Teilen auch auf einige Stars aus dem hoch bezahlten Fußball zutrifft, etwa Ronaldo, Dembele und Mbappé. Es ist daher kein Zufall, dass die drei Ausnahmekönner zu den Vorbildern des Fortuna-Eigengewächses zählen, das seit der U13 das rot-weiße Trikot trägt. Vorbild ist auch sein „Bruder“, wie Mo seinen Freund Tevfik Köse nennt. Sadki hat seinen Freund zur Unterstützung mitgebracht. Der 37-jährige Deutsch-Türke spielte für Bayer Leverkusen sowie für türkische Erst- und Zweitliga-Klubs. Er kennt Mohammed Sadki, seitdem dieser zwölf Jahre alt ist, jetzt sind sie in Lörick Nachbarn. „Ich habe den Weg des Profis, den Mo gehen möchte, bereits hinter mir. Ich kenne die Szene und kann ihm bereits im Vorfeld viele Steine aus dem Weg räumen. Ich möchte Mo vor den Fehlern bewahren, die ich gemacht habe.“ Köse hatte Berater - nicht immer zu seinem Vorteil. „Je erfolgreicher Mo wird, desto mehr ,Freunde‘ wird er haben, die letztlich aber vor allem an sich selbst denken.“ Der Ex-Profi glaubt an Sadki, weil er neben seinen fußballerischen Qualitäten auch andere wichtige Voraussetzungen mitbringe: „Mo ist extrem ehrgeizig, sowohl in der Schule als auch im Fußball. Er gibt alles dafür.“