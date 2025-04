Mohammed Abubakari: Proficlubs in ganz Europa und jetzt Heitersheim

Seit zwei Jahren ist Mohammed Abubakari in Heitersheim zuhause. Den heute 39-Jährigen hat der Fußball von Ghana in die Niederlande und später nach Griechenland, Schweden und Finnland geführt.

Ghana lebt den Fußball. Der Volkssport ist eng mit den politischen Strukturen des westafrikanischen Landes verbunden. Wenn Mohammed Abubakari an seine Kindheit in Kumasi, der zweitgrößten Stadt Ghanas, zurückdenkt, dann entstehen bei ihm Bilder von Zweikämpfen des sechs Jahre alten Mohammed, den alle nur "Mo" nennen, mit Männern im Rentenalter auf dem Fußballplatz hinter dem Haus seines Opas. "Wir haben alle zusammen gespielt, Kinder, Opas, Frauen und Männer. Ich habe so schon als Kind gelernt, mich durchsetzen zu müssen."