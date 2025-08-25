Mohammed Abubakari glänzt bei Heitersheimer Kantersieg im Pokal

So unterlag Ex-Landesligist SV Ballrechten-Dottingen nach Verlängerung beim A-Kreisligisten SC Holzhausen mit 0:1. Das Tor des Tages erzielte der frühere Denzlinger Oberligaspieler Jetmir Qorraj, der kurze Zeit später mit der Ampelkarte vom Platz musste. Die SG Sexau/Buchholz setzte sich als A-Kreisligist ebenfalls gegen einen Bezirksligisten durch. Der TV Köndringen führte zwar zur Pause in Buchholz mit 2:1, hatte es dann aber nicht mehr so mit dem Verteidigen. Die SG legte noch fünf Treffer nach und gewann mit 6:2. Folgende B-Kreisligisten setzten sich gegen A-Kreisligisten durch: die SG Broggingen/Tutschfelden gegen den PSV Freiburg (4:1), der FC Kollnau gegen den SC Mengen (3:2) und der SV Hartheim-Bremgarten mit 5:5 nach Verlängerung gegen den SC Reute. Noch torreicher ging es in der Partie zwischen dem B-Kreisligisten SG Kenzingen/Bombach und dem Bezirksligisten FC Heitersheim zu. Die Malteserstädter, in der vergangenen Saison im Bezirkspokalfinale, gewannen mit 10:1 – sechsfacher Torschütze: Mohammed Abubakari. Pokalverteidiger SG Prechtal/Oberprechtal übersprang die Hürde beim SV Biengen mit einem 2:0-Erfolg.