Mohamed Said verhilft Frohnhausen erneut zum Sieg

Bezirksliga, Gruppe 6: Sowohl im Titelrennen als auch im Kampf um den Klassenerhalt bleibt es weiterhin spannend. Die DJK Arminia Klosterhardt und Verfolger Rot-Weiss Essen II kämpfen weiterhin im Fernduell um die Spitze. Im Keller gibt es derweil ein richtungsweisendes Duell zwischen den Sportfreunden Niederwenigern II und der SpVgg Steele. Die SpVgg Sterkrade 06/07 und der VfB Frohnhausen müssen ihre Hausaufgaben erledigen, um noch eine Resthoffnung auf einen Aufstieg aufrechtzuerhalten. Das ist der 28. Spieltag:
Die Partie startete denkbar schlecht für den VfB Frohnhausen. Nach 13 gespielten Minuten versenkte Milad Mansoori den Ball unglücklich im eigenen Netz. Somit ging es mit einem 0:1-Rückstand für den VfB in die Halbzeitpause. Kurz nach der Unterbrechung war es Top-Torjäger Mohamed Said, der das 1:1 erzielte (48.), ehe Kevin Zamkiewicz die Hausherren in Führung brachte (76.). In der 90. Minute dann allerdings der Schock für Frohnhausen - Juan Camilo Perez Vasquez traf für TuSEM Essen zum 2:2. Daraufhin sah es nach einer Punkteteilung aus, bis Said ein zweites Mal zuschlug und den 3:2-Endstand besorgte (90.). Frohnhausen bleibt an den Aufstiegsplätzen dran. TuSEM verbleibt im Tabellenmittelfeld.
Die nächsten Spieltage:
29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:45 Uhr TuSEM Essen - Burgaltend.
Sa., 25.04.26 17:00 Uhr Arm. Lirich - Haarzopf
So., 26.04.26 15:00 Uhr Fatihspor - Vogelheim
So., 26.04.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - Dostlukspor
So., 26.04.26 15:15 Uhr Königshardt - Frohnhausen
So., 26.04.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Sterk. 06/07
So., 26.04.26 15:30 Uhr BG Überruhr - Fort Bottrop
So., 26.04.26 15:30 Uhr Sterkr.-Nord - Niederwenig. II
So., 26.04.26 16:00 Uhr RW Essen II - Arm. Kloster
30. Spieltag
So., 03.05.26 12:15 Uhr Niederwenig. II - Heisinger SV
So., 03.05.26 14:00 Uhr Haarzopf - BG Überruhr
So., 03.05.26 15:00 Uhr Burgaltend. - Frohnhausen
So., 03.05.26 15:00 Uhr Dostlukspor - Sterkr.-Nord
So., 03.05.26 15:15 Uhr Vogelheim - TuSEM Essen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - Königshardt
So., 03.05.26 15:30 Uhr Arm. Kloster - Fatihspor
So., 03.05.26 15:30 Uhr Sterk. 06/07 - RW Essen II
So., 03.05.26 15:30 Uhr Fort Bottrop - SpVgg Steele