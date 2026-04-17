Mohamed Said verhilft Frohnhausen erneut zum Sieg

Haarzopf - Königshardt

Dostlukspor - BG Überruhr

Fort Bottrop - Arm. Lirich

Burgaltend. - Fatihspor

Vogelheim - RW Essen II

Arm. Kloster - Heisinger SV

Sterk. 06/07 - Sterkr.-Nord

Niederwenig. II - SpVgg Steele

Scorerliste der Liga

Die nächsten Spieltage:

29. Spieltag

Fr., 24.04.26 19:45 Uhr TuSEM Essen - Burgaltend.

Sa., 25.04.26 17:00 Uhr Arm. Lirich - Haarzopf

So., 26.04.26 15:00 Uhr Fatihspor - Vogelheim

So., 26.04.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - Dostlukspor

So., 26.04.26 15:15 Uhr Königshardt - Frohnhausen

So., 26.04.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Sterk. 06/07

So., 26.04.26 15:30 Uhr BG Überruhr - Fort Bottrop

So., 26.04.26 15:30 Uhr Sterkr.-Nord - Niederwenig. II

So., 26.04.26 16:00 Uhr RW Essen II - Arm. Kloster

30. Spieltag

So., 03.05.26 12:15 Uhr Niederwenig. II - Heisinger SV

So., 03.05.26 14:00 Uhr Haarzopf - BG Überruhr

So., 03.05.26 15:00 Uhr Burgaltend. - Frohnhausen

So., 03.05.26 15:00 Uhr Dostlukspor - Sterkr.-Nord

So., 03.05.26 15:15 Uhr Vogelheim - TuSEM Essen

So., 03.05.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - Königshardt

So., 03.05.26 15:30 Uhr Arm. Kloster - Fatihspor

So., 03.05.26 15:30 Uhr Sterk. 06/07 - RW Essen II

So., 03.05.26 15:30 Uhr Fort Bottrop - SpVgg Steele