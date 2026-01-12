– Foto: André Nückel

Mohamed Dräger verlässt Eintracht Braunschweig vorzeitig Verteidiger wechselt zu Espérance Tunis in die erste tunesische Liga

Eintracht Braunschweig und Mohamed Dräger gehen getrennte Wege. Der 29 Jahre alte Verteidiger verlässt die Löwen vorzeitig und schließt sich Espérance Tunis an. Eigentlich lief Drägers Vertrag in Braunschweig noch bis zum 30. Juni 2026, nun zieht es den tunesischen Nationalspieler zurück in seine Heimat.

Der Wechsel markiert das Ende eines kurzen Kapitels in Niedersachsen. Dräger war im Januar 2025 zur Eintracht gestoßen, konnte sich im Profikader jedoch nicht dauerhaft festspielen. Kurzes Intermezzo im Profibereich In seiner Zeit bei den Löwen absolvierte Dräger fünf Pflichtspiele für die Profimannschaft. Perspektivisch sollte er der Defensive Stabilität verleihen, doch der erhoffte Durchbruch blieb aus. Seit dem Sommer war der Rechtsverteidiger ausschließlich im Trainings- und Spielbetrieb der U23 eingebunden.

Damit verlagerte sich sein sportlicher Schwerpunkt bereits früh weg vom Zweitligateam. Für beide Seiten entwickelte sich daraus eine Situation, die langfristig kaum Perspektiven bot. Neustart in Tunesien Mit dem Wechsel zu Espérance Tunis erhält Dräger nun die Chance auf einen Neuanfang in einer der renommiertesten Adressen des nordafrikanischen Fußballs. Der Traditionsklub gehört regelmäßig zu den Spitzenmannschaften der tunesischen Liga und ist auch international etabliert.