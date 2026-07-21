Mohamed Diallo kehrt zur SG Findorff zurück

Die SG Findorff hat einen echten Rückkehrer verpflichtet: Mohamed Diallo verstärkt künftig wieder den Kader der Bremer. Der Außenbahnspieler, der bereits für die zweite Mannschaft der SG auflief, kommt nach Zwischenstationen beim FC Worpswede und bei Vatan Sport zurück an alte Wirkungsstätte.
Mit Diallo gewinnt Findorff einen technisch beschlagenen Offensivakteur, der beidfüßig agieren kann. Sein Spiel zeichnet sich durch Tempo, Kreativität und Variantenreichtum aus – Eigenschaften, die der Mannschaft zusätzliche Optionen in der Offensive bieten sollen.
Erfahrung und Flexibilität für die Flügel
Der 23-Jährige bringt Erfahrung aus der Bremer Landesliga mit und kennt die Strukturen des Vereins bereits aus seiner früheren Zeit. Seine Rückkehr wird als gezielte Verstärkung für die Außenbahn gesehen, wo er mit seiner Spielweise Impulse setzen soll.
Die SG Findorff setzt auf Diallos bekannte Qualitäten und hofft, dass er mit seiner Erfahrung und seiner Vielseitigkeit dem Team in der kommenden Saison weiterhelfen wird.