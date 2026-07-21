Mohamed Diallo kehrt zur SG Findorff zurück Bekannter Flügelakteur nach Stationen in Worpswede und bei Vatan Sport wieder in Bremen von smu · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Rinke

Die SG Findorff hat einen echten Rückkehrer verpflichtet: Mohamed Diallo verstärkt künftig wieder den Kader der Bremer. Der Außenbahnspieler, der bereits für die zweite Mannschaft der SG auflief, kommt nach Zwischenstationen beim FC Worpswede und bei Vatan Sport zurück an alte Wirkungsstätte.

Mit Diallo gewinnt Findorff einen technisch beschlagenen Offensivakteur, der beidfüßig agieren kann. Sein Spiel zeichnet sich durch Tempo, Kreativität und Variantenreichtum aus – Eigenschaften, die der Mannschaft zusätzliche Optionen in der Offensive bieten sollen. Erfahrung und Flexibilität für die Flügel