Mohamed Daoudi ist nicht mehr Trainer beim Freiburger FC

Mohamed Daoudi – Foto: Claus Stoll

Beim Fußball-Landesligisten Freiburger FC ist es in der vergangenen Woche zu einem Trainerwechsel gekommen. Mohamed Daoudi saß beim 7:0 gegen Waltershofen bereits nicht mehr an der Seitenlinie.

Es war keine einfache Aufgabe, die Mohamed Daoudi in der Frühphase der Vorsaison anvertraut wurde. Nach fünf Spieltagen stand der FFC mit nur einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz. Der mittlerweile 32-Jährige rückte beim Freiburger FC vom Trainer der zweiten Mannschaft zum Chefcoach des Verbandsligateams auf und war fortan bemüht, den hohen Ansprüchen im Umfeld gerecht zu werden und gleichermaßen einmal mehr nach personellem Umbruch eine echte Mannschaft zu formen. Weiter geht es im BZ-Plus-Artikel.