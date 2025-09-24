Mohamed Dahas: „Ein Spiel, das am liebsten niemals enden soll"

Ein Sonntag, den er wohl so schnell nicht vergessen wird: Beim 6:0-Erfolg des SC Elsdorf gegen das bis dahin ungeschlagene Team aus Birkesdorf avancierte Mohamed Dahas mit drei frühen Treffern zum Matchwinner. Doch für ihn zählt vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit.

Die ersten drei Treffer gingen alle auf das Konto des Stürmers, trotzdem bleibt er bescheiden: „Natürlich freue ich mich über meine Tore und will immer der Mannschaft helfen, ob mit Toren oder Assists", erklärt Dahas. Viel wichtiger sei jedoch, dass das Team ein „positives Ergebnis“ einfahre: „Am Ende ist es mir egal, wer die Tore macht.“

„Das ist so ein Spiel, das am liebsten niemals enden soll, weil du auf dem Platz einfach Spaß hast und gefühlt alles klappt“, schwärmt Dahas, als er auf den klaren Sieg gegen Birkesdorf zurückblickt. Besonders beeindruckend: Der Gegner war bis dahin ungeschlagen und zählte in den letzten Jahren stets zu den Topteams. „Wir waren einfach auf jeder Position an dem Tag bei 100%. Und wenn diese Mannschaft einmal ins Rollen kommt, wird’s für jeden Gegner schwer, gegen uns zu bestehen“, erzählt er überzeugt.

Zwischen Elsdorf und der Icon League

Neben seinen Auftritten im Elsdorfer Trikot sorgt Dahas auch in der Baller- und Icon League für Aufsehen: eine Hallenfußball-Liga, gegründet von Fußball-Weltmeister Toni Kroos und Streamer Elias Nerlich. Gespielt wird in modernen Hallen mit einem riesen Publikum, ob vor Ort oder im Live-Stream: „Die Erfahrungen sind außergewöhnlich! Als Amateur spielst du in der Halle vor mehreren tausend Leuten, und im Stream sind teilweise 100.000 Zuschauer“, berichtete er begeistert.

Die Atmosphäre sei einzigartig und erinnere ihn „wie früher an den Bolzplatz“, schnell, spektakulär und voller Action. Gleichzeitig weiß er das Vertrauen in Elsdorf zu schätzen: „Hier freut man sich für mich, wenn ich auch dort erfolgreich bin. Das weiß ich sehr zu schätzen, und deswegen versuche ich, das mit Leistung auf dem Platz zurückzuzahlen.“

Ziele mit Elsdorf: Spaß und Erfolg

Trotz des Traumstarts bleibt der Barcelona-Fan realistisch. „Ich habe ein sehr gutes Gefühl für Sonntag. Wir spielen gegen einen Top-Gegner und freuen uns auf die Herausforderung“, erklärte er mit Blick auf die nächste Partie. Persönliche Zielmarken hält er bewusst im Hintergrund. „Wenn ich 50 Tore schieße und wir am Ende gegen den Abstieg spielen, bringt das keinem etwas. Wichtig ist, dass ich meinen Teil dazu beitrage, dass wir als Team erfolgreich sind.“

Mit dem SC Elsdorf will er oben mitspielen und dafür alles geben. „Wir haben einen starken Kader, aber für den ganz großen Wurf braucht es auch das nötige Quäntchen Glück“, so Dahas.