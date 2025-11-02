Mohamed Cissé brennt auf das Duell beim ETB SW Essen

ETB SW Essen – VfB 03 Hilden. Die Niederlagen zuletzt beim FC Büderich und am vergangenen Samstag auf eigener Anlage gegen den KFC Uerdingen taten nicht nur sportlich weh, sondern hatten auch einen deutlichen Absturz in der Tabelle zur Folge. Wähnten sich die Fußballer des VfB 03 nach dem 4:1-Erfolg über den SV Biemenhorst und dem Sprung auf Rang fünf endlich im Aufwärtstrend, müssen sie nun erneut hart arbeiten, um den Anschluss an die Top-Fünf zu schaffen.

Philipp Schütz ordnet die Lage ganz nüchtern ein. „Wer die Liga verfolgt hat, sieht, dass man mit zwei Siegen hintereinander ganz oben sein kann und mit zwei Niederlagen wieder unten drin ist. Es ist eine sehr ausgeglichene Liga, zumindest, was die Ergebnisse angeht“, sagt der B‑Lizenz-Inhaber. Schütz, der am Donnerstag das 33. Lebensjahr vollendete, stieg Anfang dieser Saison in das Trainerteam der Hildener Oberliga-Mannschaft auf. Zuvor arbeitete er als Chefcoach der Landesliga-Reserve, die sich nach Unstimmigkeiten im Verein in der bewährten Besetzung praktisch auflöste – 20 Spieler verließen das Team, das sich im Sommer zwangsläufig neu aufstellen musste.

Schütz arbeitet nun als Co-Trainer der Ersten. Eine Aufgabe, die ihm gefällt. „Das sind ganz andere Spielertypen, da steht der Leistungsgedanke im Vordergrund – das sagt mir zu“, erzählt er. In seiner Analyse der aktuellen Lage stellt er fest: „Wir arbeiten an unserer Konstanz. In Ratingen und gegen Biemenhorst hatten wir zwei gute Tage, in Büderich dagegen war es für uns ein gebrauchter Tag. Und die Partie gegen den KFC ist unglücklich gelaufen. Am Ende sind die Uerdinger eiskalt, holen einen Elfmeter heraus und gewinnen mit 1:0. Dabei wollten wir gerade zu Hause punkten und den ganzen Leuten, die drumherum im Verein ehrenamtlich arbeiten, hätten wir gerne etwas zurückgegeben.“

Dabei scheiterten die Hildener letztlich an der Verwertung ihrer guten Möglichkeiten – vor allem in der ersten Halbzeit. Fehlte es an der notwendigen Konsequenz im Abschluss oder lag es einfach an einer kämpferisch starken Abwehrarbeit der Uerdinger? „Vermutlich war es von allem etwas“, erklärt Schütz und betont: „Mohamed Cissé, Pascal Weber und Etienne Feese – die drei, die die meisten Chancen hatten – kann man keinen Vorwurf machen. Natürlich müssen wir die eine oder andere Gelegenheit besser nutzen. Das Tor war ein bisschen vernagelt, Pech und Unvermögen waren auch dabei. Aber wir wollen jetzt keinen Druck aufbauen, denn alle drei Jungs haben schon das eine oder andere Tor gemacht, durch das wir Punkte mitgenommen haben. Man muss es so nehmen, wie es ist.“

Cissé hat sich gut eingefunden

„Neues Spiel, neues Glück“ heißt es nun am Sonntag, wenn die Hildener in Essen auf eine Mannschaft treffen, die mit nur einem Punkt mehr so eben einen Platz unter den Top-Zehn belegt. Eine Begegnung, die vor allem für Cissé besonders ist, denn der Angreifer des VfB 03 lief in den letzten drei Saisons noch für den ETB in der Oberliga auf. Nach einer eher durchwachsenen Spielzeit 2024/25 heuerte er im Sommer in Hilden an. Hier kommt er in bislang elf Oberliga-Partien auf sechs Tore und vier Assists und ist damit rein statistisch die erfolgreichste Offensivkraft im VfB 03-Kader. „Im Sommer wussten wir noch nicht, was wir bekommen, aber ich bin positiv überrascht: Mo ist charakterlich top, arbeitet gut im Training, ist grundsätzlich fit und vorne flexibel einsetzbar. Er gibt der Mannschaft viel und ist immer für ein Tor gut“, charakterisiert Schütz den gebürtigen Essener, der auch schon an der Regionalliga schnupperte. Weil er auch im Zusammenspiel mit dem etablierten Torjäger Pascal Weber sehr gut harmoniert, entwickelt der VfB 03 eine ganz neue Offensivkraft. „Die beiden verstehen sich auch außerhalb des Platzes gut“, bestätigt der Co-Trainer. Und ergänzt mit Blick auf Sonntag: „Mo ist heiß auf Essen. Jeder Spieler ist motiviert, wenn es gegen seinen Ex-Klub geht und will am Ende des Tages gewinnen.“

Dabei erwartet die Hildener am Sonntag (14.30 Uhr, Stadion Uhlenkrug) ein Überraschungsei, denn Mitte Oktober trennte sich der ETB von Cheftrainer Dennis Czayka. Da standen die Essener mit nur elf Punkten aus neun Partien auf Rang 13. Nach dem 1:1 gegen die Holzheimer SG entschied sich der Vorstand zur Trennung von Czayka, der die Mannschaft erst im Sommer übernommen hatte. Seither fungiert U19-Coach Björn Matzel als Interimstrainer. Seine Bilanz: Ein 2:0-Sieg über die DJK Adler Frintrop und ein mageres 0:0 beim 1. FC Monheim. Auch im Duell gegen den VfB 03 soll Matzel noch einmal das ETB-Team betreuen. Derweil ist die Essener Führungsetage auf der Suche nach einem neuen Chefcoach. Im Gespräch ist übrigens unter anderem Christian Dorda, der in der vergangenen Saison nach nur vier Monaten als Trainer von Ratingen 04/19 seinen Hut nehmen musste.

Die Hildener erwartet also eine Aufgabe mit ungewissen Vorzeichen. Sicher ist nur, dass sie die beiden letzten Meisterschaftsspiele in Essen jeweils für sich entschieden. Philipp Schütz ist zuversichtlich, dass der VfB 03 auch diesmal die Punkte mitnimmt. „Wir haben eine richtige gute Woche hinter uns, fokussiert gearbeitet und Vollgas geben. Man spürt, dass die Mannschaft wieder einen Sieg will“, erklärt der Co-Trainer. Nicht mit von der Partie ist allerdings Len Heinson, der nach sechs Wochen sein kurzes Fußball-Comeback beendete und in den nächsten zwei Monaten ein Arzt-Praktikum in Südafrika absolviert. Dafür ist Max Wagener, der zuletzt krankheitsbedingt ausfiel, wieder zurück im Kader. Das gilt auch für Luis Ortmann.