🖤❤️ Mohamad Sultan Chebli bringt Tempo für den Angriff

Mit Mohamad Sultan Chebli hat der FC Victoria Pier-Schophoven einen weiteren jungen Offensivspieler für die Saison 2026/2027 dazugewonnen. Der 19-Jährige ist im Angriff zuhause, linksfüßig und bringt mit seinen 180 cm ein interessantes Profil für den vorderen Bereich mit.

Für "Mo" ist die Victoria die erste Station im Seniorenbereich. In der Jugend hat er eine gute fußballerische Ausbildung genossen und möchte nun bei den Schwarz-Roten den nächsten Schritt machen.