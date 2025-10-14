Möwen (nicht) im Sturm

Trotzdem ruft die Einschulung bald – und er kann einfach auch schon rechnen und ein bisschen schreiben. Es stimmt wohl, dass man erst an Kindern richtig merkt, wie die Zeit vergeht.

Es ist kaum zu glauben, aber der Sohnemann kommt nächstes Jahr tatsächlich schon zur Schule. Dabei lag er doch gerade noch im Kinderwagen und hat darüber gekichert, dass Papi Spuckeblasen machen kann. Okay … darüber lacht er immer noch.

Und weil er das so gut gemacht hat, überraschten wir ihn mit einem Besuch im Miniaturwunderland.

Wie auch immer: Weil wir verschiedene Schulen im Auge haben, musste die Sprotte in den letzten Tagen einiges an Stress über sich ergehen lassen – Gespräche mit Schulpsychologen, Probestunden etc.

Er liebt das – und Mami und Papi kommen auch immer gerne mit.

Natürlich hatte Papi auch wieder ein paar Hintergedanken, was das Ground-Konto angeht. Zumal wir zwei Nächte an der Alster bleiben sollten. Wäre doch gelacht, wenn da nicht ein Spiel machbar wäre.

Zwei Kicks standen zur Auswahl: das Regionalliga-Nord-Derby zwischen den Zweitvertretungen des HSV und von Werder Bremen an der Hohen Luft – oder der Kreisliga-Hafer zwischen dem USC Paloma III und den Hamburg Hurricanes.

Der erste Impuls ließ die Wahl auf Paloma fallen. Kurz vor Reisebeginn redete ich mir aber ein, dass ich doch vielleicht das höherklassige Spiel anpeilen sollte. Daraus wurde jedoch nichts, denn wir kamen dafür nicht rechtzeitig in Hamburg an.

Und aufgrund der Nähe des Hotels zum Johnny-Rehbein-Platz ging es schließlich zum USC.

Ich weiß gar nicht warum, aber ich wollte hier schon ewig hin – und war total happy, als ich zehn Minuten vor dem Anstoß den Platz betrat.

Den noch vorhandenen Zeitpuffer bis zum Anpfiff nutzte ich, um mich mal mit den Namen der beiden Vereine, die sich gleich duellieren sollten, auseinanderzusetzen.

Warum der Verein aus Uhlenhorst sich „Paloma“ nennt, konnte ich nicht wirklich herausfinden … ist ja auch La Paloma. Über die Gäste fand ich nur heraus, dass sie ein Verein der Zugezogenen sind und Kicker aus rund 40 Ländern dort aktiv sind.

Warum sie sich allerdings „Hurricanes“ genannt haben, fand ich ebenfalls nicht heraus.

Lediglich ein lustiger Wortwitz, basierend auf der Möwe im Wappen des USC, fiel mir ein: Hoffentlich geraten die Möwen nicht in einen Hurrikan.

Ich nehm’s aber vorweg: Die Gäste konnten nicht ansatzweise genug Wind aufbringen, um den Paloma-Seevogel in Gefahr zu bringen. Die Gastgeber waren absolut überlegen – und spätestens, als der Hurricanes-Keeper einen Ball vor der Linie abgrätschte, anstatt die Hände zu benutzen, war mir klar, dass ich in der Kreisliga war.

Aber, und das kennt man aus Berlin so gar nicht: Die Partie wurde von einem Gespann geleitet, das sogar miteinander verkabelt war.

Trotz der Überlegenheit ging der USC „nur“ mit einem 1:0 in die Pause.

Ich nutzte die Halbzeit, um mir mal das Vereinsheim anzusehen. Das gefiel mir richtig gut, und vor allem die Vitrine mit den Fanartikeln ließ mein Herz höherschlagen.

Kurze Zeit später war ein neuer Halswärmer in meine Sammlung gewandert.

Im zweiten Abschnitt münzten die Paloma-Kicker ihre Überlegenheit dann auch in Tore um. Unterstützt wurden sie dabei von einem kleinen Mädchen am Spielfeldrand, das ständig „Altona! Altona!“ auf den Platz brüllte. Ich schätze mal, dass ihr Papa, mit dem sie hier war, des Öfteren mit ihr an der Adolf-Jäger-Kampfbahn zu Gast ist – und der Kleinen schlicht egal war, dass Altona hier heute gar nicht spielte.

Auch die Gäste hatten Support von außen: Eine junge Frau schrie in unregelmäßigen Abständen „Let’s go, Victor!“ auf den Platz.

Allerdings konnten weder Victor noch Altona etwas daran ändern, dass Paloma hier ein 5:0 einfuhr.

Und beim Thema „fahren“: Ich rollte mit einem E-Scooter zurück zum Hotel und erfreute mich am nächsten Tag an einem glücklichen Sohnemann im Miniaturwunderland.

Der Kutten König