Möttlingen ringt um die ersten Punkte – Baiersbronn empfängt Dornhan

In der Bezirksliga Nordschwarzwald steigt der 7. Spieltag. Während Tabellenführer Wittendorf daheim den SV Eutingen empfängt, will Verfolger Gültlingen seine Serie gegen den Aufsteiger Ahldorf/Mühlen ausbauen. Im Tabellenkeller hofft Möttlingen weiter auf die ersten Punkte. Auch im Mittelfeld geht es eng zu, etwa wenn Altburg den FVO Ottenbronn herausfordert oder Aufsteiger Oberreichenbach/Würzbach die Sportfreunde Gechingen empfängt.

In Felldorf trifft die SGM auf den starken Aufsteiger aus Dornstetten. Die Hausherren haben nach sechs Spielen bereits dreimal unentschieden gespielt und stehen mit neun Punkten im Tabellenmittelfeld. Die Gäste dagegen mischen als Tabellendritter die Liga auf und haben bereits zwölf Zähler gesammelt. Dornstetten musste am vergangenen Wochenende gegen den SV Gültlingen einen Dämpfer hinnehmen. Felldorf/Bierlingen will mit einem Heimsieg die Serie von fünf ungeschlagenen Partien ausbauen und sich nach oben orientieren.

Der Tabellenführer SV Wittendorf hat nach fünf Siegen aus sechs Partien die Konkurrenz bisher hinter sich gelassen. Mit erst sechs Gegentoren stellt der Absteiger, mit Altburg, die stabilste Defensive der Liga. Doch nun wartet mit dem SV Eutingen ein Gegner, der mit drei Siegen aus den ersten sechs Spielen auf Platz zehn rangiert und am vergangenen Wochenende beim Auswärtssieg in Dornhan Selbstvertrauen tankte. Für Wittendorf gilt es, die Spitzenposition zu behaupten, während Eutingen mit einem Überraschungserfolg den Anschluss an das obere Mittelfeld herstellen könnte.

Der Tabellenzweite aus Gültlingen ist noch ungeschlagen und hat vier seiner sechs Partien gewonnen. Mit bereits achtzehn erzielten Treffern gehört der SVG zu den offensivstärksten Teams. Gegner Ahldorf/Mühlen steckt als Aufsteiger mit nur vier Punkten im Tabellenkeller. In Gültlingen wartet auf die SG eine echte Mammutaufgabe, während die Gastgeber mit einem weiteren Erfolg weiter Druck auf Spitzenreiter Wittendorf ausüben wollen. ---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SV Baiersbronn Baiersbronn TSF Dornhan TSF Dornhan 15:00 PUSH

Baiersbronn liegt nach drei Siegen und drei Niederlagen im Mittelfeld, zeigte zuletzt beim knappen 2:1 gegen Ahldorf/Mühlen Moral. Nun gastiert mit den TSF Dornhan der Tabellenfünfzehnte, der nach sechs Spielen noch sieglos ist. Zwei magere Punkte und bereits fünfzehn Gegentore stehen zu Buche. Für Dornhan zählt jeder Zähler, während Baiersbronn zu Hause den vierten Sieg einfahren möchte, um die Weichen in Richtung obere Tabellenhälfte zu stellen. ---

Zwei Teams aus der Verfolgergruppe treffen in Altburg aufeinander. Der FCA liegt mit zehn Punkten auf Rang fünf und feierte am letzten Spieltag einen Heimsieg gegen Wittendorf. Ottenbronn liegt nach drei Remis und zwei Siegen im Mittelfeld. Das jüngste 1:1 bei Oberreichenbach/Würzbach war das fünfte Spiel in Folge ohne Niederlage des FVO. Für beide Teams bietet sich nun die Chance, den Anschluss an die Spitzengruppe herzustellen – die Tagesform könnte den Ausschlag geben. ---

Die SG Oberreichenbach/Würzbach zählt als Aufsteiger zu den positiven Überraschungen der bisherigen Saison und belegt mit zehn Punkten Platz vier. Mit 14 erzielten Toren hat die Mannschaft auch offensiv Akzente gesetzt. Gegen die Sportfreunde Gechingen, die punktgleich auf Rang sechs stehen, kommt es zu einem echten Duell auf Augenhöhe. Gechingen reist nach dem 2:0-Sieg gegen Möttlingen mit breiter Brust an und will den zweiten Auswärtssieg einfahren. ---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr TSV Möttlingen Möttlingen VfR Sulz VfR Sulz 15:00 PUSH

In Möttlingen läuft es bisher noch gar nicht: Der Aufsteiger ist nach sechs Spielen noch ohne Punkt und hat bereits 22 Gegentreffer kassiert. Nun kommt mit dem VfR Sulz ein Kontrahent, der nach zwei Siegen und drei Remis auf Platz sieben liegt und mit 19 Treffern die treffsicherste Offensive der Liga stellt. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung. Für Möttlingen geht es darum, endlich die ersten Zähler einzufahren und endlich einen Fuß in die Tür zu bekommen. ---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SV Althengstett Althengstett VfL Nagold VfL Nagold II 15:00 PUSH

Althengstett rangiert nach sechs Spieltagen auf Platz zwölf und hat mit sieben Zählern einen kleinen Vorsprung auf die Abstiegsränge. Doch nach nur einem Punkt aus den vergangenen drei Spielen wächst der Druck ein wenig. Gegner Nagold II hat bislang erst fünf Punkte gesammelt und steckt auf Rang 13 ebenfalls im Tabellenkeller. Für beide Teams ist dieses Duell von hoher Bedeutung – ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel.

