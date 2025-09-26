Möttlingen jagt ersten Punkt – Dornstetten empfängt Gültlingen

Der sechste Spieltag in der Bezirksliga Nordschwarzwald bringt spannende Duelle in allen Tabellenregionen. Wittendorf reist als Tabellenführer nach Altburg, Verfolger Dornstetten bekommt es mit Gültlingen zu tun – ein echtes Topspiel. Im Keller hoffen Dornhan und Möttlingen auf den Befreiungsschlag.

Sulz verfügt mit siebzehn Treffern über die stärkste Offensive der Liga, ließ aber zuletzt wichtige Punkte liegen. Mit acht Zählern ist der VfR im oberen Mittelfeld zu finden. Althengstett hat zwei Siege auf dem Konto, musste sich jedoch bereits drei Mal geschlagen geben. Die Gäste wollen auswärts überraschen, während Sulz mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe herstellen möchte.

Nagold II wartet seit Wochen auf den zweiten Sieg. Nach fünf Spielen stehen fünf Punkte und Rang dreizehn zu Buche. Die Offensive funktioniert, doch defensiv ist das Team anfällig. Felldorf/Bierlingen holte bislang sechs Punkte und bleibt mit drei Unentschieden schwer ausrechenbar. Beide Mannschaften brauchen dringend einen Sieg, um nicht früh den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr Sportfreunde Gechingen SF Gechingen TSV Möttlingen Möttlingen 15:00 PUSH

Gechingen feierte am vergangenen Wochenende einen Last-Minute-Sieg in Althengstett und verschaffte sich mit nun sieben Punkten Luft. Möttlingen dagegen ist Schlusslicht und wartet weiter auf den ersten Punkt. Zwanzig Gegentore in fünf Spielen sind ein alarmierender Wert. Die Partie ist für die Gäste ein erneutes Schlüsselspiel, um nicht früh den Anschluss zu verlieren. ---

Ottenbronn zeigte sich beim deutlichen Sieg in Möttlingen kaltschnäuzig und liegt mit acht Punkten im Mittelfeld. Nun kommt mit Oberreichenbach/Würzbach ein Gegner, der nach starkem Start zuletzt zwei Niederlagen einstecken musste und auf Wiedergutmachung brennt. Der Aufsteiger rangiert trotz der Rückschläge noch immer auf Platz vier. Beide Teams wollen den Anschluss nach oben wahren – ein Duell mit viel Brisanz. ---

Altburg überraschte zuletzt mit einem Auswärtserfolg bei Oberreichenbach. Mit sieben Punkten steht der FC plötzlich deutlich stabiler da. Nun wartet mit Wittendorf jedoch der übermächtige Gegner: Fünf Spiele, fünf Siege, vierzehn Tore – der Absteiger dominiert die Liga und reist als klarer Favorit an. Kann Altburg erneut für eine Überraschung sorgen oder setzt Wittendorf seine Serie fort? ---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr TSF Dornhan TSF Dornhan SV Eutingen SV Eutingen 15:00 PUSH

Dornhan wartet weiter auf den ersten Sieg und steckt mit nur zwei Punkten tief im Tabellenkeller. Für die TSF ist es allmählich an der Zeit, den ersten Sieg einzufahren. Die Gäste dagegen kommen mit Selbstvertrauen: Der deutliche 4:1-Erfolg gegen Ahldorf/Mühlen brachte den zweiten Saisonsieg. Eutingen will sich mit einem weiteren Erfolg endgültig ins Mittelfeld absetzen. ---

Ahldorf/Mühlen blieb in fünf Partien bei nur einem Sieg hängen und steht mit vier Punkten knapp unter dem Strich. Baiersbronn hat zwar zwei Siege, aber auch schon drei Niederlagen kassiert. Mit zehn Gegentoren aus den letzten drei Spielen steht die Defensive im Fokus. Beide Teams brauchen dringend Konstanz, um nicht nach unten durchgereicht zu werden. ---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SG Dornstetten Dornstetten SV Gültlingen Gültlingen 15:00 PUSH

Das absolute Spitzenspiel des Spieltags: Dornstetten, der starke Aufsteiger, liegt mit zwölf Punkten auf Rang zwei und ist bislang eine der Überraschungen der Saison. Gültlingen reist als Dritter an, ungeschlagen und mit fünfzehn erzielten Treffern eine der gefährlichsten Offensiven der Liga. Es geht um viel Prestige – und darum, den Druck auf Tabellenführer Wittendorf hochzuhalten.

