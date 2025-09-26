 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Möttlingen jagt ersten Punkt – Dornstetten empfängt Gültlingen

Überblick über den 6. Spieltag in der Bezirksliga Nordschwarzwald.

Der sechste Spieltag in der Bezirksliga Nordschwarzwald bringt spannende Duelle in allen Tabellenregionen. Wittendorf reist als Tabellenführer nach Altburg, Verfolger Dornstetten bekommt es mit Gültlingen zu tun – ein echtes Topspiel. Im Keller hoffen Dornhan und Möttlingen auf den Befreiungsschlag.

.

---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold II
SGM Felldorf/Bierlingen
SGM Felldorf/BierlingenSGM Felldorf/Bierlingen
15:00

Nagold II wartet seit Wochen auf den zweiten Sieg. Nach fünf Spielen stehen fünf Punkte und Rang dreizehn zu Buche. Die Offensive funktioniert, doch defensiv ist das Team anfällig. Felldorf/Bierlingen holte bislang sechs Punkte und bleibt mit drei Unentschieden schwer ausrechenbar. Beide Mannschaften brauchen dringend einen Sieg, um nicht früh den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren.

---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
VfR Sulz
VfR SulzVfR Sulz
SV Althengstett
SV AlthengstettAlthengstett
15:00

Sulz verfügt mit siebzehn Treffern über die stärkste Offensive der Liga, ließ aber zuletzt wichtige Punkte liegen. Mit acht Zählern ist der VfR im oberen Mittelfeld zu finden. Althengstett hat zwei Siege auf dem Konto, musste sich jedoch bereits drei Mal geschlagen geben. Die Gäste wollen auswärts überraschen, während Sulz mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe herstellen möchte.

---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Gechingen
Sportfreunde GechingenSF Gechingen
TSV Möttlingen
TSV MöttlingenMöttlingen
15:00

Gechingen feierte am vergangenen Wochenende einen Last-Minute-Sieg in Althengstett und verschaffte sich mit nun sieben Punkten Luft. Möttlingen dagegen ist Schlusslicht und wartet weiter auf den ersten Punkt. Zwanzig Gegentore in fünf Spielen sind ein alarmierender Wert. Die Partie ist für die Gäste ein erneutes Schlüsselspiel, um nicht früh den Anschluss zu verlieren.

---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
FV GW Ottenbronn
FV GW OttenbronnOttenbronn
SG Oberreichenbach/Würzbach
SG Oberreichenbach/WürzbachSG Oberreichenbach/Würzbach
15:00

Ottenbronn zeigte sich beim deutlichen Sieg in Möttlingen kaltschnäuzig und liegt mit acht Punkten im Mittelfeld. Nun kommt mit Oberreichenbach/Würzbach ein Gegner, der nach starkem Start zuletzt zwei Niederlagen einstecken musste und auf Wiedergutmachung brennt. Der Aufsteiger rangiert trotz der Rückschläge noch immer auf Platz vier. Beide Teams wollen den Anschluss nach oben wahren – ein Duell mit viel Brisanz.

---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
1. FC Altburg
1. FC Altburg1.FC Altburg
SV Wittendorf
SV WittendorfWittendorf
15:00

Altburg überraschte zuletzt mit einem Auswärtserfolg bei Oberreichenbach. Mit sieben Punkten steht der FC plötzlich deutlich stabiler da. Nun wartet mit Wittendorf jedoch der übermächtige Gegner: Fünf Spiele, fünf Siege, vierzehn Tore – der Absteiger dominiert die Liga und reist als klarer Favorit an. Kann Altburg erneut für eine Überraschung sorgen oder setzt Wittendorf seine Serie fort?

---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSF Dornhan
TSF DornhanTSF Dornhan
SV Eutingen
SV EutingenSV Eutingen
15:00

Dornhan wartet weiter auf den ersten Sieg und steckt mit nur zwei Punkten tief im Tabellenkeller. Für die TSF ist es allmählich an der Zeit, den ersten Sieg einzufahren. Die Gäste dagegen kommen mit Selbstvertrauen: Der deutliche 4:1-Erfolg gegen Ahldorf/Mühlen brachte den zweiten Saisonsieg. Eutingen will sich mit einem weiteren Erfolg endgültig ins Mittelfeld absetzen.

---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SG Ahldorf/Mühlen
SG Ahldorf/MühlenAhldorf/Mühl
SV Baiersbronn
SV BaiersbronnBaiersbronn
15:00

Ahldorf/Mühlen blieb in fünf Partien bei nur einem Sieg hängen und steht mit vier Punkten knapp unter dem Strich. Baiersbronn hat zwar zwei Siege, aber auch schon drei Niederlagen kassiert. Mit zehn Gegentoren aus den letzten drei Spielen steht die Defensive im Fokus. Beide Teams brauchen dringend Konstanz, um nicht nach unten durchgereicht zu werden.

---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SG Dornstetten
SG DornstettenDornstetten
SV Gültlingen
SV GültlingenGültlingen
15:00

Das absolute Spitzenspiel des Spieltags: Dornstetten, der starke Aufsteiger, liegt mit zwölf Punkten auf Rang zwei und ist bislang eine der Überraschungen der Saison. Gültlingen reist als Dritter an, ungeschlagen und mit fünfzehn erzielten Treffern eine der gefährlichsten Offensiven der Liga. Es geht um viel Prestige – und darum, den Druck auf Tabellenführer Wittendorf hochzuhalten.

