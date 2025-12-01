 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
Mössingen/Belsen macht aus 0:3 ein 4:3, Dettingen/Rottenburg siegt 5:4

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Alb los?

Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
TuS Metzing.
SV Wurmlingen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Alb

Kreisliga A1:

TSV Holzelfingen – SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronst.
Das Spiel wurde abgesagt.

FV Bad Urach – SV Würtingen 3:0
Bad Urach zeigte vor heimischem Publikum eine abgeklärte Vorstellung und legte früh den Grundstein für den späteren Sieg. Faruk Keskin brachte die Gastgeber bereits in der 12. Minute in Führung und gab seinem Team damit die nötige Sicherheit. Würtingen mühte sich über weite Strecken, fand jedoch kaum zwingende Mittel gegen die stabile Defensive des FV. In der Schlussphase nutzte Bad Urach die sich bietenden Räume aus: Zunächst erhöhte Regjep Podvorica in der 90.+1 Minute, ehe Timo Prieler nur zwei Minuten später den 3:0-Endstand herstellte.

SV Auingen – FC Sonnenbühl 1:4
Nach einer torlosen ersten Hälfte nahm die Partie im zweiten Durchgang richtig Fahrt auf. Nick Biesinger avancierte zum Mann des Tages, als er den FC Sonnenbühl mit Treffern in der 48. und 57. Minute in eine komfortable Führung brachte. Auingen stemmte sich tapfer dagegen und verkürzte in der 79. Minute per Foulelfmeter durch Marco Manz, doch die Antwort der Gäste folgte prompt: Ein unglückliches Eigentor von Tobias Dehne (83.) brachte Sonnenbühl erneut klar in Front. Silvan Hummel setzte in der 88. Minute mit einem Foulelfmeter den Schlusspunkt zum 1:4.

SG Steinhilben/Trochtelfingen – SV Lautertal 2017
Das Spiel wurde abgesagt.

SV Bremelau – FC Engstingen
Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Wittlingen – TuS Metzingen II 5:1
Wittlingen begann druckvoll und belohnte sich bereits nach fünf Minuten mit dem Treffer von Ronny Ruess. Die Gastgeber legten in der 27. Minute durch Miroslav Vidakovic nach. Auch nach der Pause blieb Wittlingen dominant: Vidakovic traf erneut in der 60. Minute, ehe Esso Hashral nur eine Minute später auf 4:0 stellte. Metzingen gelang in der 64. Minute durch Leandro Woldeselassie zwar der Ehrentreffer, doch Maurice Ruess setzte in der 67. Minute den Schlusspunkt.

SV Hülben – SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 3:0
Vor heimischer Kulisse lieferte der SV Hülben eine konzentrierte Vorstellung ab. Bennet Buck brachte sein Team in der 19. Minute in Führung, was Hülben sichtbar Rückenwind verlieh. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Sören Stach in der 64. Minute auf 2:0. In der Schlussminute machte Bennet Buck mit seinem zweiten Treffer den Deckel drauf und sorgte für ein klares 3:0.

TSG Münsingen – FC Lichtenstein
Das Spiel wurde abgesagt.

Kreisliga A2:

TSV Eningen – TSV Sondelfingen 4:4
Ein Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war: Sondelfingen erwischte den deutlich besseren Start und ging bereits in der 9. Minute durch Carlo Luzzi in Führung. Als Luke Rohde in der 18. Minute nachlegte, schien Eningen früh ins Hintertreffen zu geraten. Doch die Gastgeber antworteten prompt – Sören Mayer verkürzte in der 22. Minute und brachte sein Team wieder heran. Direkt nach Wiederbeginn stellte erneut Carlo Luzzi in der 46. Minute den alten Abstand her, doch Eningen zeigte Moral und drehte innerhalb von zwei Minuten durch zwei Treffer von Patrick März (54./56.) das Spiel zum 3:3. Ein unglückliches Eigentor von Michael Reiff in der 66. Minute brachte die Gäste erneut nach vorn, aber erneut war es Sören Mayer, der nur zwei Minuten später zum 4:4-Endstand ausglich. Ein hochemotionaler Schlagabtausch, der keinen Sieger fand.

TSV Oferdingen – Anadolu SV Reutlingen 2:2
Oferdingen legte gut los und ging bereits in der 10. Minute durch Merlin Schall verdient in Führung. Anadolu fand jedoch schnell ins Spiel und kam in der 21. Minute durch Onur Seyhan zum Ausgleich. Kurz vor der Pause schlug Merlin Schall erneut zu und sorgte mit seinem zweiten Treffer in der 44. Minute für eine knappe Halbzeitführung der Gastgeber. Direkt nach Wiederanpfiff kam jedoch der Rückschlag: Ein Eigentor von Bálint Szalánszki in der 47. Minute bescherte den Gästen den 2:2-Endstand. Beide Teams hatten danach Chancen, doch am Ende blieb es bei einer Punkteteilung.

Young Boys Reutlingen U23 II – SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen 2:0
Die Young Boys zeigten eine durchweg konzentrierte Vorstellung und sicherten sich drei Punkte. Die Hausherren nutzten ihre Gelegenheiten und ließen defensiv nichts anbrennen. Ein knapper Heimsieg.

TSV Betzingen – TuS Metzingen 1:3
Metzingen startete energisch in die Partie und belohnte sich früh: Bereits in der 6. Minute traf Ilias Klimatsidas zur Führung. Die Gäste erhöhten noch vor der Pause durch Mentor Duraku (41.) auf 2:0. Betzingen stemmte sich gegen die Niederlage und kam in der 58. Minute durch Giuliano Libeccio zurück ins Spiel. In einer spannenden Schlussphase warfen die Hausherren alles nach vorn, doch Metzingen blieb stabil – und in der Nachspielzeit entschied Eray Ersoy (90.+4) die Partie endgültig. Ein auswärtsstarker Auftritt des TuS.

GSV Hellas Reutlingen – SV Walddorf II 4:3
Ein spektakuläres Spiel, das erst in letzter Sekunde entschieden wurde: Hellas legte mit dem frühen Treffer von Pashalis Ouzounis (5.) gut los, doch Walddorf meldete sich kurz vor der Pause durch Christoph Rau (44.) zurück. In der zweiten Halbzeit drehten die Gäste zunächst das Spiel – Simon Vetter traf in der 77. Minute, Marcus Belschner erhöhte nur fünf Minuten später auf 1:3. Hellas aber zeigte Moral: Konstantinos Totskas (84.) und Georgios Chatzimalousis (87.) stellten innerhalb weniger Minuten den Ausgleich her. Und als alles auf ein Remis hindeutete, schlug Davor Šokčević in der 90. Minute zu und sicherte Hellas einen emotionalen 4:3-Heimsieg.

Kreisliga A3:

SG Kiebingen/Bühl – SG Mössingen/Belsen 3:4
Was für ein wildes Fußballspiel! Kiebingen/Bühl führte nach einer furiosen Anfangsphase scheinbar komfortabel: Lorenz Eberhardt eröffnete in der 21. Minute, ehe Alessio Belligiano mit einem Doppelpack (31./33.) auf 3:0 stellte. Doch Mössingen/Belsen gab sich nicht geschlagen. Sertan Seferoglu brachte sein Team mit zwei schnellen Treffern (58./61.) eindrucksvoll zurück. Als Steven Kaierle in der 84. Minute ausglich, kippte das Momentum endgültig – und in der 90. Minute machte Sertan Seferoglu mit seinem dritten Tor den kompletten Turnaround perfekt. Ein Spiel, das man so schnell nicht vergisst.

TSV Hagelloch – SV Wendelsheim 3:1
Wendelsheim erwischte den besseren Start und ging in der 35. Minute durch Moritz Maul in Führung. Hagelloch jedoch kam mit Schwung aus der Pause: Julian Wehner traf in der 48. Minute zum Ausgleich. In einer umkämpften Schlussphase behielten die Gastgeber die Nerven. Simon Horrer drehte das Spiel in der 82. Minute, bevor Julian Wächter in der 90. Minute per Foulelfmeter den 3:1-Endstand herstellte. Ein Heimsieg nach toller Aufholarbeit.

TV Derendingen II – TSV Ofterdingen II 3:2
Der TSV Ofterdingen II legte los wie die Feuerwehr und ging bereits in der 5. Minute durch Jonas Walker in Führung. Derendingen II kam erst kurz vor der Pause ins Spiel und glich in der 45. Minute durch Agit Satilmis aus. Nach Wiederbeginn drehte derselbe Spieler die Partie per Foulelfmeter in der 55. Minute, doch erneut war Jonas Walker zur Stelle und verwandelte seinerseits in der 64. Minute einen Strafstoß zum 2:2. Das Spiel blieb offen, ehe Nick Reitmeier in der 87. Minute für Derendingen den Lucky Punch setzte.

SV Hirrlingen – TSV Lustnau 1:4
Lustnau zeigte von Beginn an eine reife Vorstellung. Bekai Jagne schnürte früh einen Doppelpack (30./35.) und brachte sein Team in Führung. Kurz vor der Pause legte Adrian Voß (45.) das 0:3 nach. Hirrlingen kämpfte sich nach Wiederanpfiff durch den Treffer von Maurice Cabon in der 57. Minute zurück ins Spiel, doch Bekai Jagne krönte seine starke Leistung in der 67. Minute mit seinem dritten Tor. Eine überzeugende Auswärtsleistung des TSV Lustnau.

SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – Sportfreunde Dußlingen
Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Dettingen/Rottenburg – FC Rottenburg II 5:4
Ein spektakuläres Offensivduell, das ständig hin und her ging: Marcel Epple brachte die Gäste in der 11. Minute in Führung, doch Dettingen/Rottenburg antwortete im Stakkato. Florian Schnell (39.) und Riccardo Carili (40.) drehten die Partie binnen Sekunden, ehe erneut Florian Schnell in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) auf 3:1 stellte. Doch Rottenburg II steckte nicht auf – Luis Branz (51.) und erneut Marcel Epple (60.) brachten das 3:3. In einer hochdramatischen Schlussphase traf Lukas Widmann in der 67. Minute zum 4:3, Leon Haug glich in der 84. Minute erneut aus, bevor Jonas Wiest in der 88. Minute den umjubelten Siegtreffer erzielte. Ein echtes Fußball-Spektakel.

