Mössingen/Belsen macht aus 0:3 ein 4:3, Dettingen/Rottenburg siegt 5:4

TSV Eningen – TSV Sondelfingen 4:4

Ein Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war: Sondelfingen erwischte den deutlich besseren Start und ging bereits in der 9. Minute durch Carlo Luzzi in Führung. Als Luke Rohde in der 18. Minute nachlegte, schien Eningen früh ins Hintertreffen zu geraten. Doch die Gastgeber antworteten prompt – Sören Mayer verkürzte in der 22. Minute und brachte sein Team wieder heran. Direkt nach Wiederbeginn stellte erneut Carlo Luzzi in der 46. Minute den alten Abstand her, doch Eningen zeigte Moral und drehte innerhalb von zwei Minuten durch zwei Treffer von Patrick März (54./56.) das Spiel zum 3:3. Ein unglückliches Eigentor von Michael Reiff in der 66. Minute brachte die Gäste erneut nach vorn, aber erneut war es Sören Mayer, der nur zwei Minuten später zum 4:4-Endstand ausglich. Ein hochemotionaler Schlagabtausch, der keinen Sieger fand.

TSV Oferdingen – Anadolu SV Reutlingen 2:2

Oferdingen legte gut los und ging bereits in der 10. Minute durch Merlin Schall verdient in Führung. Anadolu fand jedoch schnell ins Spiel und kam in der 21. Minute durch Onur Seyhan zum Ausgleich. Kurz vor der Pause schlug Merlin Schall erneut zu und sorgte mit seinem zweiten Treffer in der 44. Minute für eine knappe Halbzeitführung der Gastgeber. Direkt nach Wiederanpfiff kam jedoch der Rückschlag: Ein Eigentor von Bálint Szalánszki in der 47. Minute bescherte den Gästen den 2:2-Endstand. Beide Teams hatten danach Chancen, doch am Ende blieb es bei einer Punkteteilung.

Young Boys Reutlingen U23 II – SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen 2:0

Die Young Boys zeigten eine durchweg konzentrierte Vorstellung und sicherten sich drei Punkte. Die Hausherren nutzten ihre Gelegenheiten und ließen defensiv nichts anbrennen. Ein knapper Heimsieg.

TSV Betzingen – TuS Metzingen 1:3

Metzingen startete energisch in die Partie und belohnte sich früh: Bereits in der 6. Minute traf Ilias Klimatsidas zur Führung. Die Gäste erhöhten noch vor der Pause durch Mentor Duraku (41.) auf 2:0. Betzingen stemmte sich gegen die Niederlage und kam in der 58. Minute durch Giuliano Libeccio zurück ins Spiel. In einer spannenden Schlussphase warfen die Hausherren alles nach vorn, doch Metzingen blieb stabil – und in der Nachspielzeit entschied Eray Ersoy (90.+4) die Partie endgültig. Ein auswärtsstarker Auftritt des TuS.

GSV Hellas Reutlingen – SV Walddorf II 4:3

Ein spektakuläres Spiel, das erst in letzter Sekunde entschieden wurde: Hellas legte mit dem frühen Treffer von Pashalis Ouzounis (5.) gut los, doch Walddorf meldete sich kurz vor der Pause durch Christoph Rau (44.) zurück. In der zweiten Halbzeit drehten die Gäste zunächst das Spiel – Simon Vetter traf in der 77. Minute, Marcus Belschner erhöhte nur fünf Minuten später auf 1:3. Hellas aber zeigte Moral: Konstantinos Totskas (84.) und Georgios Chatzimalousis (87.) stellten innerhalb weniger Minuten den Ausgleich her. Und als alles auf ein Remis hindeutete, schlug Davor Šokčević in der 90. Minute zu und sicherte Hellas einen emotionalen 4:3-Heimsieg.