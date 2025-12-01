Mössingen/Belsen macht aus 0:3 ein 4:3, Dettingen/Rottenburg siegt 5:4

SG Kiebingen/Bühl – SG Mössingen/Belsen 3:4
Was für ein wildes Fußballspiel! Kiebingen/Bühl führte nach einer furiosen Anfangsphase scheinbar komfortabel: Lorenz Eberhardt eröffnete in der 21. Minute, ehe Alessio Belligiano mit einem Doppelpack (31./33.) auf 3:0 stellte. Doch Mössingen/Belsen gab sich nicht geschlagen. Sertan Seferoglu brachte sein Team mit zwei schnellen Treffern (58./61.) eindrucksvoll zurück. Als Steven Kaierle in der 84. Minute ausglich, kippte das Momentum endgültig – und in der 90. Minute machte Sertan Seferoglu mit seinem dritten Tor den kompletten Turnaround perfekt. Ein Spiel, das man so schnell nicht vergisst.
TSV Hagelloch – SV Wendelsheim 3:1
Wendelsheim erwischte den besseren Start und ging in der 35. Minute durch Moritz Maul in Führung. Hagelloch jedoch kam mit Schwung aus der Pause: Julian Wehner traf in der 48. Minute zum Ausgleich. In einer umkämpften Schlussphase behielten die Gastgeber die Nerven. Simon Horrer drehte das Spiel in der 82. Minute, bevor Julian Wächter in der 90. Minute per Foulelfmeter den 3:1-Endstand herstellte. Ein Heimsieg nach toller Aufholarbeit.
TV Derendingen II – TSV Ofterdingen II 3:2
Der TSV Ofterdingen II legte los wie die Feuerwehr und ging bereits in der 5. Minute durch Jonas Walker in Führung. Derendingen II kam erst kurz vor der Pause ins Spiel und glich in der 45. Minute durch Agit Satilmis aus. Nach Wiederbeginn drehte derselbe Spieler die Partie per Foulelfmeter in der 55. Minute, doch erneut war Jonas Walker zur Stelle und verwandelte seinerseits in der 64. Minute einen Strafstoß zum 2:2. Das Spiel blieb offen, ehe Nick Reitmeier in der 87. Minute für Derendingen den Lucky Punch setzte.
SV Hirrlingen – TSV Lustnau 1:4
Lustnau zeigte von Beginn an eine reife Vorstellung. Bekai Jagne schnürte früh einen Doppelpack (30./35.) und brachte sein Team in Führung. Kurz vor der Pause legte Adrian Voß (45.) das 0:3 nach. Hirrlingen kämpfte sich nach Wiederanpfiff durch den Treffer von Maurice Cabon in der 57. Minute zurück ins Spiel, doch Bekai Jagne krönte seine starke Leistung in der 67. Minute mit seinem dritten Tor. Eine überzeugende Auswärtsleistung des TSV Lustnau.
SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – Sportfreunde Dußlingen
Das Spiel wurde abgesagt.
TSV Dettingen/Rottenburg – FC Rottenburg II 5:4
Ein spektakuläres Offensivduell, das ständig hin und her ging: Marcel Epple brachte die Gäste in der 11. Minute in Führung, doch Dettingen/Rottenburg antwortete im Stakkato. Florian Schnell (39.) und Riccardo Carili (40.) drehten die Partie binnen Sekunden, ehe erneut Florian Schnell in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) auf 3:1 stellte. Doch Rottenburg II steckte nicht auf – Luis Branz (51.) und erneut Marcel Epple (60.) brachten das 3:3. In einer hochdramatischen Schlussphase traf Lukas Widmann in der 67. Minute zum 4:3, Leon Haug glich in der 84. Minute erneut aus, bevor Jonas Wiest in der 88. Minute den umjubelten Siegtreffer erzielte. Ein echtes Fußball-Spektakel.