Mössingen/Belsen glänzt, Walddorf II mit spätem Ausgleich, Absagen

Sportfreunde Dußlingen – TSV Hagelloch 1:5

Der TSV Hagelloch feierte ein echtes Schützenfest und ließ den Sportfreunden Dußlingen am Ende keine Chance. Dabei keimte in Dußlingen kurzzeitig Hoffnung auf, als Remy Behnke in der 41. Minute den Führungstreffer von Lion Rittsteiger (33.) egalisierte. Doch die Freude währte nur Sekunden, denn Max Leibfahrt stellte noch vor dem Pausenpfiff (44.) die Weichen wieder auf Sieg für Hagelloch. Nach dem Seitenwechsel spielten sich die Gäste in einen Rausch: Noah Alber (48.) und Josef Kasimir Mailänder (51.) sorgten mit einem Doppelschlag für die Entscheidung, ehe Janick Speth in der 74. Minute den fulminanten 1:5-Endstand besiegelte. Eine Machtdemonstration der Hagellocher, die Dußlingen einen völlig gebrauchten Nachmittag bescherte.

TSV Dettingen/Rottenburg – TV Derendingen II 0:0

Es war eine nervenaufreibende Nullnummer in Dettingen, die am Ende keinen Sieger verdient hatte. Beide Mannschaften kämpften verbissen um jeden Zentimeter Boden, doch das erlösende Tor wollte einfach nicht fallen. Die Zuschauer erlebten eine intensive Partie, in der die Defensivreihen auf beiden Seiten das Geschehen dominierten und keine entscheidenden Lücken zuließen. Am Ende stand ein torloses Remis, das bei beiden Teams für gemischte Gefühle sorgte – ein Punkt für die Moral, aber zu wenig, um in der Tabelle einen echten Sprung zu machen.

TSV Lustnau – SG Kiebingen/Bühl 3:1

In Lustnau bebte der Platz, als Bekai Jagne mit einem furiosen Doppelschlag in der 30. und 34. Minute die Weichen frühzeitig auf Heimsieg stellte. Die 2:0-Führung im Rücken gab den Hausherren Sicherheit, doch die SG Kiebingen/Bühl gab sich niemals auf. Als Robin Stopper in der 68. Minute der 2:1-Anschlusstreffer gelang, verwandelte sich das Stadion in einen Hexenkessel voller Spannung. Lustnau zitterte und kämpfte, bis in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5) die totale Erlösung folgte: Victor Koitschev traf zum 3:1 und versetzte die Heimfans in einen kollektiven Freudentaumel.

SV Wendelsheim – SV Wurmlingen 2:1

Der SV Wendelsheim hat einen echten Krimi für sich entschieden! Samuel Lindner brachte die Heimelf bereits in der 11. Minute in Front und sorgte für einen Start nach Maß. Doch Wurmlingen schlug im zweiten Durchgang zurück: Shane Führmann markierte in der 56. Minute den Ausgleich und verwandelte die Partie in eine offene Schlagabtausch. Beide Teams spielten mit offenem Visier, doch das glücklichere Ende hatten die Wendelsheimer auf ihrer Seite. In der 77. Minute wurde Tim Weber zum Helden des Tages, als er den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer erzielte und die drei Punkte im eigenen Stadion festhielt.

SG Mössingen/Belsen – SV Hirrlingen 5:0

Die SG Mössingen/Belsen lieferte eine Gala-Vorstellung ab und demütigte den SV Hirrlingen mit 5:0. Mansur Yildiz eröffnete die Tor-Show in der 15. Minute, bevor Sertan Seferoglu mit seinen Treffern in der 34. und 53. Minute zur tragenden Figur des Spiels wurde. Hirrlingen fand zu keinem Zeitpunkt ein Mittel gegen die entfesselten Gastgeber. In der Schlussphase schraubte Luke Steinhilber (86.) das Ergebnis weiter in die Höhe, ehe ein Eigentor von Johannes Saile (90.+1) den bitteren Schlusspunkt unter eine völlig einseitige Partie setzte. Ein Triumph, der die Überlegenheit der SG an diesem Tag eindrucksvoll unterstrich.

FC Rottenburg II – VfB Bodelshausen 3:4

Was für eine emotionale Achterbahnfahrt in Rottenburg! Die Zuschauer wurden Zeugen eines der dramatischsten Spiele der Saison. Nach einer wilden Anfangsphase mit Toren von Epple (5.), König (6.) und Stiegler (10.) führte Rottenburg, doch Bodelshausen kam durch König (37.) und Miskovic (64.) zurück und drehte das Spiel. In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse: Michael Frank erzielte in der 90.+2 Minute den vermeintlichen 3:3-Ausgleich – der Jubel bei den Rottenburgern war grenzenlos. Doch die Ekstase schlug sofort in Schock um, als Tom Ruoff im direkten Gegenzug (90.+3) den 3:4-Siegtreffer für Bodelshausen markierte. Ein unfassbares Finish, das niemanden kalt ließ.

SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – SV Neustetten 1:3

Eiskalte Effizienz sicherte dem SV Neustetten den Auswärtssieg bei der SpVgg Bieringen. Alexander Maurer zeigte bereits in der 2. Minute vom Elfmeterpunkt keine Nerven und legte in der 24. Minute mit seinem zweiten Treffer nach. Die Gastgeber kämpften tapfer gegen die drohende Niederlage an, doch Neustetten blieb abgeklärt. Als Fabian Brenndörfer in der 86. Minute den zweiten Foulelfmeter des Tages zum 0:3 verwandelte, war die Messe gelesen. Der späte Treffer von Marius Ulmer in der 90. Minute war nur noch ein schwacher Trost für die enttäuschten Hausherren nach einer hart umkämpften Begegnung.

TSV Ofterdingen II – SG Poltringen/Pfäffingen 3:4

Ein Spiel für die Geschichtsbücher lieferten sich Ofterdingen und Poltringen/Pfäffingen. Fabian Grammer versetzte die Gastgeber in der ersten Halbzeit mit einem lupenreinen Hattrick (10., 32., 34.) in einen Schockzustand. Doch wer glaubte, Ofterdingen würde aufgeben, sah sich getäuscht. Nach dem 1:4 durch Norz (51.) starteten die Hausherren eine heroische Aufholjagd. Tarasenko (57.) und Omaar (77.) brachten Ofterdingen auf 3:4 heran und sorgten für eine hochemotionale Schlussphase, in der die SG Poltringen/Pfäffingen den knappen Vorsprung mit letzter Kraft über die Zeit rettete. Ein dramatischer Schlagabtausch, der die Zuschauer bis zum Abpfiff in Atem hielt.