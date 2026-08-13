Möser will Fehlstart verhindern

Anton Fink – Foto: © Lene Lichtenberg

Die Vorzeichen vor diesem brisanten Nachbarschaftsduell könnten dabei kaum unterschiedlicher sein. Während Möser nach einer knappen Niederlage beim Oscherslebener SC mit leeren Händen in die Saison gestartet ist und vor heimischem Publikum mit aller Macht einen Fehlstart vermeiden will, reisen die Gäste mit breiter Brust an. Der Burger BC 08 fuhr am ersten Spieltag einen deutlichen Sieg gegen Arminia Magdeburg ein und untermauerte damit direkt seine Ansprüche auf den Spitzenplatz im Tableau.

Dass das Gastspiel im Waldstadion dennoch kein Selbstläufer wird, weiß man jedoch auch in Burg nur zu gut. Möser gilt seit jeher als ausgesprochen heimstark und wird versuchen, über den Kampf sowie die Unterstützung der eigenen Anhänger die erste Punkteausbeute der neuen Spielklasse einzufahren. Die Gäste hingegen wollen ihre Vormachtstellung im Kreis zementiert wissen und die Tabellenführung keinesfalls freiwillig wieder hergeben.

Besonders gespannt darf man auf die Aufstellung des BBC blicken. Trainer Tim Kolzenburg hat zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison die sprichwörtliche Qual der Wahl. Für ihn geht es nun darum, trotz des breiten Kaders schnell die richtige Balance, den passenden Spielrhythmus und die nötige Stabilität im Gefüge zu finden. Eines steht vor dem Anpfiff jedenfalls fest: Dieses Aufeinandertreffen lebt von der reinen Derby-Dynamik und verspricht 90 hochintensive Minuten im Kampf um die Vorherrschaft im Jerichower Land.