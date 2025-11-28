Mörtlbauer bleibt: »Macht großen Spaß, mit diesem Team zu arbeiten«

Die U23 des SV Schalding-Heining zählt bislang zu den positiven Überraschungen in der Bezirksliga Ost. Nach dem "Betriebsunfall" Abstieg kehrten die Youngster nach einem einjährigen Kreisliga-Gastspiel umgehend in die altbekannte Umgebung zurück und hatten dort keinerlei Anpassungsschwierigkeiten. Die Truppe um Kapitän Dominik Götzer belegt zur Winterpause einen hervorragenden fünften Tabellenplatz und hat frühzeitig Planungssicherheit für eine weitere Bezirksliga-Spielzeit. Hinter den Kulissen wurden die Weichen ebenfalls bereits gestellt und der Klub kann verkünden, dass das gesamte Funktionsteam um Chefanweiser Manuel Mörtlbauer über den Sommer hinaus weitermachen wird.