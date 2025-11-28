Mörtlbauer bleibt: »Macht großen Spaß, mit diesem Team zu arbeiten«





"Gemeinsam mit Co-Trainer Manuel Mikolaiczyk und Teammanager Lukas Käser wird er die Entwicklung der zweiten Mannschaft kontinuierlich weiter vorantreiben. Wir freuen uns sehr, dass das Trainerteam den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortsetzt“, lassen die Verantwortlichen des Bayernligisten verlauten. Unter der Leitung von Manuel Mörtlbauer hat sich die U23 sowohl sportlich als auch strukturell positiv entwickelt – ein Erfolg, der nun konsequent weitergeführt werden soll.

Manuel Mörtlbauer, der selbst noch regelmäßig auf dem Platz steht, zeigt sich begeistert von der Entwicklung seiner Mannschaft: "Die Jungs arbeiten fleißig und nehmen jede Trainingseinheit voll an. Was wir im Training erarbeiten, setzen sie im Spiel konsequent um. Es macht großen Spaß, mit diesem Team zu arbeiten und wir möchten die Spieler bestmöglich fördern, damit sie ihr volles Potenzial ausschöpfen.“





"Mit der frühzeitigen Verlängerung des Trainerteams möchten der SV Schalding-Heining ein Zeichen für nachhaltige und kontinuierliche Nachwuchsarbeit setzen", schreibt der Verein abschließend und kann auf die Entwicklung des B-Teams durchaus stolz sein.