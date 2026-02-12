Moerser Kreisausschuss regt zweiten Pokal-Wettbewerb an

Peter Hanisch vom Moerser Kreis-Fußballausschuss war die Freude im Sportheim des SV Menzelen anzusehen. Erstmals waren nur die C-Ligisten zu einer Arbeitstagung eingeladen. Und das Interesse war groß. Hanisch, der Ausschuss-Vorsitzende, muss kein Ordnungsgeld verhängen. Alle 36 Klubs schickten zumindest einen Vertreter nach Menzelen. Rund 60 Funktionäre saßen zusammen.
Ein Schwerpunktthema war natürlich die anstehende Rückrunde mit je zwei Aufstiegs- und Fairplay-Gruppen. Der Ausschuss stellte die Spielpläne vor. Der Modus fand nicht bei allen Klubs Anklang. Auf wenig Gegenliebe stieß die Fairplay-Runde. Ginge es nach den Vereinsvertretern, wird’s die in der nächsten Saison nicht mehr geben. Hanisch hörte sich alle Einwände an und versprach, die Anregungen ernstzunehmen.
„Wir werden darüber im Ausschuss sprechen. Es kommt natürlich immer auch auf die Anzahl der gemeldeten Mannschaften an. Die Vereine wünschen sich nicht zu viele Spieltage, da ist eine 16er-Gruppe schon die Obergrenze“, so Hanisch.
In dieser Spielzeit steigen jeweils die zwei Meister auf. Die beiden zweitplatzierten Teams bekommen in einer Relegationsrunde mit einer B-Liga-Mannschaft ebenfalls die Chance, aufzusteigen. Sollten in den Gruppen keine Entscheidungsspiele notwendig sein, beginnt die Dreier-Runde am 10. Juni. Weiter geht’s am 14. und 17. Juni.
Hanisch überraschte in Menzelen mit einem innovativen Vorschlag: So kann sich der Kreis-Vorsitzende vorstellen, schon ab der neuen Saison einen zweiten Pokalwettbewerb durchzuführen, an der nur die Reservemannschaften teilnehmen. Er bekam auf dem Treffen ein positives Feedback.
Das ist der erste Spieltag, Aufstiegsrunde Süd: VfL Rheinhausen II - FC Rumeln-Kaldenhausen III, MSV Moers III - VfL Repelen III (beide 22. Februar, 13 Uhr), FC Neukirchen-Vluyn IV - OSC Rheinhausen II, TV Kaldenhausen - GSV Moers III (beide 22. Februar, 15 Uhr); Aufstiegsrunde Nord: TuS Baerl - TuS Borth II, SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen II - SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen III (beide 20. Februar 19.30 Uhr), Borussia Veen II - SV Ginderich (22. Februar, 12.45 Uhr), VfB Homberg III - SV Menzelen II (22. Februar, 15 Uhr).
Fairplay-Runde Süd: VfL Repelen II - SuS Rayen, 1. FC Lintfort III - FC Meerfeld II (beide 27. Februar, 18.30 Uhr), SV Schwafheim III - RW Moers II (1. März, 13 Uhr), TV Asberg III - SC Rheinkamp (1. März, 15 Uhr), spielfrei: SC Rheinkamp III, MSV Moers II; Fairplay-Runde Nord: SV Budberg IV - Concordia Rheinberg II (27. Februar, 19.30), SV Sonsbeck III - Büdericher SV II (1. März, 13 Uhr), MSV Moers IV - SV Vynen-Marienbaum, Viktoria Birten II - SV Millingen III (beide 1. März, 15 Uhr), spielfrei: Viktoria Alpen II, TuS Borth III.