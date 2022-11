Moerser Hallenstadtpokal: Das sind die Gruppen Nach zweijähriger Pause soll das Turnier wieder mit zwölf Mannschaften über die Bühne gehen.

Noch vor einigen Wochen sah es so aus, als müsse noch ein wenig zugewartet werden, ob nach zweijähriger Pause die Turniere in den Hallen am Niederrhein wirklich wieder ausgetragen werden können. Inzwischen verfestigt sich immer mehr der Eindruck, dass die Zeit für den Budenzauber wohl wieder gekommen ist. Lediglich in Geldern wurde die Stadtmeisterschaft abgesagt. In Mönchengladbach, Krefeld, beim Dülkener Masters, aber auch in Essen soll wieder gespielt werden, und nun kündigt sich auch in Moers an, dass die bereits zweimal angekündigte 40. Auflage des Hallenstadtpokals endlich steigen kann. Die Auslosung ging nun schonmal über die Bühne.