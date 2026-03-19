Moerser Alt-Herren: TV Kapellen lädt zum Hallenstadtpokal

Von links: Andreas Albrecht - Dominik Tschage - Andy Müller. – Foto: privat

Der Moerser Alt-Herren-Hallenstadtpokal steht vor der Tür: Am Samstag, 28. März 2026, treffen sich ab 11 Uhr in der Sporthalle des Henri-Guidet-Zentrums in Kapellen zahlreiche Teams aus dem Stadtgebiet, um den diesjährigen Titel auszuspielen.

Mit dabei sind in diesem Jahr FC Moers-Meerfeld, TV Asberg, GSV Moers, TV Kapellen, MSV Moers, SV Scherpenberg, SC Rheinkamp, SV Schwafheim, VfL Repelen und FC Rot-Weiss Moers.

Organisiert vom TV Kapellen verspricht das Turnier nicht nur attraktiven Hallenfußball, sondern auch ein Wiedersehen vieler bekannter Gesichter, die sich teilweise seit Jahrzehnten aus dem Moerser Fußball kennen.

Auch für Familien bietet sich ein Besuch an, da Kinder zwischendurch einen Abstecher in den nahegelegenen Kapellener Freizeitpark machen können.

Der Eintritt ist frei, Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich eingeladen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, unter anderem mit Grillangeboten, Kuchen und frischen Waffeln.

Parkmöglichkeiten stehen ausreichend zur Verfügung, unter anderem auf dem Bapaume-Platz sowie hinter dem Henri-Guidet-Zentrum.

Zusätzlich informiert der TV Kapellen an einem Infostand über die geplante neue Platzanlage und gibt Einblicke in die zukünftige Entwicklung des Vereins.

Vorfreude ist groß

Organisationsleiter Dominik Tschage zeigt sich im Vorfeld optimistisch: „Wir haben ein starkes Teilnehmerfeld und freuen uns auf ein faires und sportlich hochwertiges Turnier. Die Vorbereitungen laufen seit Wochen, sodass wir gut aufgestellt sind, damit Spieler und Zuschauer einen gelungenen Tag erleben.“

Auch Andreas Albrecht, Bindeglied zwischen Abteilungsvorstand und Stadt Moers, blickt positiv auf die Veranstaltung: „Die Zusammenarbeit mit der Stadt und dem ZGM lief reibungslos. Wir freuen uns auf ein Heimspiel mit tollen Partien und konzentrieren uns im Anschluss wieder auf unseren Platzumbau.“

Andy Müller, der bei den Alten Herren als Mann für viele Aufgaben gilt, ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Irgendeiner muss den Laden am Laufen halten. Ich helfe da, wo ich gebraucht werde – entscheidend ist, dass wir gemeinsam einen richtig guten Tag auf die Beine stellen.“

Einen zusätzlichen Service bietet der Veranstalter mit einem digitalen Spielplan: Über einen QR-Code vor Ort oder online können Besucher jederzeit Ergebnisse und Turnierverlauf auf dem Smartphone verfolgen: https://www.meinturnierplan.de/showit.php?id=21jv38ekfu

Der Moerser Alt-Herren-Hallenstadtpokal ist damit nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein Treffpunkt der lokalen Fußballszene – geprägt von sportlichem Ehrgeiz, Fairness und vielen gemeinsamen Erinnerungen.