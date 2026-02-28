Mörsch: „Wir wollen unbedingt die nächsten drei Punkte einfahren“ TSV Hehlingen weicht an den Laagberg aus von NB · Heute, 03:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Clemens Budde

Für den TSV Hehlingen steht nach dem 2:0 Sieg gegen TV Jahn in der Bezirksliga Braunschweig 1 ein besonderes Heimspiel an, allerdings nicht auf eigenem Platz. Da der Rasen in Hehlingen noch nicht bespielbar ist, findet die Partie am Sonntag um 14 Uhr am Laagberg beim ETSV Wolfsburg statt. Gegner ist die SV Gifhorn, der mit 25 Punkten im oberen Mittelfeld rangiert, während Hehlingen mit 19 Zählern den Abstand nach unten ausbauen will.

Trainer Silas Mörsch macht keinen Hehl aus der Motivation seiner Mannschaft: „Wir müssen nach der hohen Hinrundenniederlage Wiedergutmachung betreiben.“ Das klare Ergebnis aus dem ersten Aufeinandertreffen sitzt noch, entsprechend fokussiert geht Hehlingen in die Partie. Gleichzeitig sieht Mörsch einen kleinen Vorteil auf seiner Seite: „Unser Vorteil sollte es sein, dass wir vergangene Woche schon wieder unter Wettkampfbedingungen spielen konnten.“

Die Zielsetzung ist eindeutig formuliert. „Wir wollen unbedingt die nächsten drei Punkte einfahren“, betont der Coach, warnt jedoch vor der Qualität des Gegners: „Einfach wird die Nummer aber in keinem Fall, da Gifhorn einen guten Ball spielt.“ Mit 42 erzielten Treffern zählt Gifhorn zu den offensivstärkeren Teams der Liga und verfügt über ausreichend Durchschlagskraft.