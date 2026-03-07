Mörsch: „Wir dürfen Schwülper auf keinen Fall unterschätzen“

Mit 22 Punkten aus 16 Spielen belegt Hehlingen aktuell Rang zehn, während Schwülper mit zwölf Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz steht. Für Mörsch ist die Ausgangslage dennoch kein Grund zur Selbstzufriedenheit. „Wir können die Tabelle lesen und sind davor gewarnt, den Gegner zu unterschätzen“, betont der Hehlinger Coach.

Dass der FC Schwülper unangenehm zu bespielen sein kann, zeigte bereits das Hinspiel. Damals musste sich der TSV nach einer zwischenzeitlichen Führung mit einem 2:2 zufriedengeben. „Sie haben uns im Hinspiel zu Hause ein 2:2 abgeknöpft. Ich hoffe, dass meine Jungs das als Motivation sehen, es im Rückspiel besser zu machen“, sagt Mörsch.

Mit dem spektakulären 4:3-Erfolg gegen Gifhorn im Rücken reist Hehlingen allerdings mit Selbstvertrauen an. Dennoch erwartet der Trainer Geduld von seiner Mannschaft. „Wir müssen ruhig bleiben und geduldig spielen. Dann hoffe ich, dass wir die drei Punkte mit nach Hause nehmen“, so Mörsch.

Auch personell sieht sich der TSV gut gerüstet. Die Trainingsbeteiligung in der Woche vor dem Spiel stimmt den Trainer optimistisch: „Wir hatten 20 Spieler im Training. Man hat gemerkt, dass ordentlich Feuer drin war. Diese Energie müssen wir jetzt auf das Spiel gegen Schwülper übertragen.“

Während Hehlingen den Abstand zur unteren Tabellenregion vergrößern möchte, steht Schwülper im Abstiegskampf unter Druck. Für beide Teams geht es damit um wichtige Punkte, entsprechend intensiv dürfte die Partie geführt werden.