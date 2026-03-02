Mörsch: „Unsere ersten 30 Minuten waren echt brutal gut“

Am Samstag empfing TSV Hehlingen den SV Gifhorn und feierte nach einem intensiven Schlagabtausch einen knappen 4:3-Heimsieg. Die Tore für Hehlingen erzielten Merten Kumher (7., 62.), Finn-Sven Schubert (21.) und Klaas-Jona Mennenga (70.), während Gifhorn durch Wayne Rudt (35.), Mathes Hashagen (82.) und Tino Gewinner (90.) zweimal verkürzte und erst spät endgültig unterlag.

„Also aus meiner Sicht war der Sieg verdient! Wir haben über weite Teile das Spiel dominiert, waren stark im Gegenpressing und haben die wichtigen Zweikämpfe gewonnen. Außerdem hat mir unser Umschaltspiel gut gefallen“, sagte Silas Mörsch, Trainer von TSV Hehlingen. „Unsere ersten 30 Minuten waren echt brutal gut. Wir gingen durch ein schönes Freistoßtor von Merten Kumher in Führung und konnten wenig später durch Finn Schubert auf 2:0 erhöhen.“

Gifhorn kam allerdings noch vor der Halbzeit zurück ins Spiel: „Im Zuge dessen kam SV Gifhorn besser ins Spiel und erzielte in keinster Weise unverdient den Anschluss ca. zehn Minuten vor der Pause. Daraufhin hatten sie noch einige gefährliche Distanzschüsse, die unser Keeper Nico Hesse aber super parierte.“

Nach der Pause dominierten die Hehlinger wieder das Spiel: „Kurz nach der Pause hatten sie eine riesige Chance, setzten den Ball aber neben das Tor. Danach sind wir wieder aufgewacht und haben das Geschehen in die Hand genommen. Das 3:1 erzielte Merten erneut per Freistoß, das 4:1 leitete Malte Jenkner mit einem Sololauf ein und Klaas Mennenga vollendete perfekt.“

Trotz zweier weiterer Treffer der Gäste in der Schlussphase ließ sich Hehlingen den Sieg nicht mehr nehmen: „Die Gifhorner kamen in der 85. sowie 95. Minute nochmal ran durch Standards. Aber alles in allem geht der Sieg aus meiner Sicht völlig in Ordnung!“

Mit diesem Erfolg verbessert sich TSV Hehlingen auf Tabellenplatz zehn, sammelt wichtige Punkte und kann sich so etwas absetzen, während SV Gifhorn auf Rang sieben verweilt.