Moers: Vereine sollen sich zu neuem Pokalwettbewerb äußern

Hanisch: „Dort wurde über den Wunsch beziehungsweise die Bereitschaft zur Durchführung einer weiteren Pokalspielrunde abgestimmt. Die Mehrheit sprach sich dafür aus.“ Bis zum 30. März sollen die Vereine nun ihre Meinung an den Kreis-Ausschuss mailen.

„Nach der Auswertung werden wir mit Vertretern der Mannschaften über Durchführungsbestimmungen zu diesem Pokal tagen“, teilte Hanisch weiter mit. Sollte es ein positives Echo geben, sei angedacht, in Workshops im Süden und Norden des Kreises den Wettbewerb ausführlicher vorzustellen. Schon zur nächsten Saison soll dann der Pokal für Reserve-Teams ausgespielt werden.

____

____

