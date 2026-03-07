Moers: Vereine sollen sich zu neuem Pokalwettbewerb äußern

Am 14. Mai steigt der große Pokalfinaltag der Saison 2025/26 vom Fußball-Kreis Moers auf der Anlage des 1. FC Lintfort. Ginge es nach dem Kreis-Fußballausschuss (KFA) um Peter Hanisch, wird im nächsten Jahr ein weiteres Männer-Endspiel dazukommen. Angedacht ist, einen Pokalwettbewerb für Reserve-Mannschaften ins Leben zu rufen. Darüber wurde auf der letzten KFA-Sitzung in dieser Woche beim GSV Moers ausführlich gesprochen. Jetzt sollen sich die Vereine zu der Idee äußern.
Am Freitag haben die Klubs eine E-Mail vom KFA-Vorsitzenden Peter Hanisch erhalten. Darin wird abgefragt, ob Interesse besteht, mit den zweiten, dritten und/oder vierten Mannschaften an dem neuen Pokalwettbewerb auf Kreisebene teilzunehmen. Die Idee dazu kam im Januar auf der ersten eigenständigen Arbeitstagung für C-Liga-Teams auf.
Hanisch: „Dort wurde über den Wunsch beziehungsweise die Bereitschaft zur Durchführung einer weiteren Pokalspielrunde abgestimmt. Die Mehrheit sprach sich dafür aus.“ Bis zum 30. März sollen die Vereine nun ihre Meinung an den Kreis-Ausschuss mailen.
„Nach der Auswertung werden wir mit Vertretern der Mannschaften über Durchführungsbestimmungen zu diesem Pokal tagen“, teilte Hanisch weiter mit. Sollte es ein positives Echo geben, sei angedacht, in Workshops im Süden und Norden des Kreises den Wettbewerb ausführlicher vorzustellen. Schon zur nächsten Saison soll dann der Pokal für Reserve-Teams ausgespielt werden.
