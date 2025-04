Moers und Speldorf holen Big-Points im Keller, Budberg siegt in Essen

Der 26. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 hatte einiges zu bieten: Während Oberliga-Absteiger DJK Adler Union Frintrop bereits am Freitagabend Top-Aufsteiger VfB Bottrop bezwang, ging Tabellenführer SV Blau-Weiß Dingden am Samstag gegen den formstarken Kontrahenten ESC Rellinghausen als Sieger vom Platz. Für den SV Budberg ging es derweil am Sonntag ins Auswärtsspiel bei der SG Essen-Schönebeck, indem der Tabellendritte seiner Favoritenrolle gerecht wurde und schlussendlich mit 3:2 (0:1) die Oberhand behielt. Oberliga-Absteiger Sportfreunde Hamborn 07 war derweil im Duell mit Aufsteiger GSV Moers gefragt und kam nach 90 Minuten nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Tabellenschlusslicht SpVgg Steele bekam es bereits am Freitagabend mit dem vor Spielbeginn zwölftplatzierten FC Kray zu tun. Nach sieglosen Spielen in Serie blieben die Hausherren auch am 26. Spieltag ohne drei Punkte und ging schlussendlich mit 0:3 als Verlierer vom Platz. Für die Gästetore waren die beiden Stürmer Emmanuel Yeboah und Edmond Kadrijaj sowie Joker Emir Basoglu verantwortlich. Durch den Erfolg springt einstige Regionalligist vorzeitig auf den zehnten Tabellenplatz, die Gastgeber hingegen verbleiben abgeschlagen am Tabellenende.

Ebenfalls bereits am Freitag gefragt war Aufstiegsaspirant DJK Adler Union Frintrop, als Top-Aufsteiger VfB Bottrop zu Gast war. In einer umkämpften und ereignisreichen Begegnung verzeichneten die Hausherren am Ende durch den späten Siegtreffer einen 3:2-Heimerfolg und damit drei wichtige Punkte im Aufstiegskampf. Nachdem die Adler zunächst durch Mittelfeld-Akteur Timo Dapprich früh in Führung gingen, drehten die Gäste die Partie unmittelbar vor der Pause durch einen Doppelpack von Top-Stürmer Rene Biskup auf 2:1. Doch nach dem Seitenwechsel sollte es für den zuvor umjubelten Doppeltorschützen unschön weitergehen: Nur fünf Minuten nach dem Wiederbeginn wurde Biskup des Feldes verwiesen, wodurch das Spiel folglich eine, aus VfB-Sicht bittere, Wendung nahm. Im Anschluss an den Platzverweis war es erneut Dapprich, der durch seinen zweiten Tagestreffer den Ausgleich besorgte, ehe sich der 27-jährige Mittelfeldstratege knappe zehn Minuten vor Schluss endgültig zum Spieltagshelden für die Gastgeber krönte, als Dapprich nach dem zweiten Tages-Assist von Burak Dermidere zum Hattrick vollendete und Frintrop damit zum drei Punkten führte. Durch den Heimsieg bleiben die Unioner nach wie vor in Reichweite zu Spitzenreiter SV Blau-Weiß Dingden, während der VfB nach 40-minütiger Unterzahl die Führung verspielt und somit bereits zum dritten Mal in Folge nicht gewinnt.

Im dritten Freitagsspiel stand mit dem Aufeinandertreffen zwischen den Abstiegskandidaten Sportfreunde 97/30 Lowick und dem DJK Arminia Klosterhardt ein Kellerduell an. Nachdem die 97er bereits am vergangenen Spieltag durch den 2:1-Auswärtssieg in Bottrop Big-Points im Kampf um den Kassenerhalt sammelten, gingen die Sportfreunde auch diesmal wieder als Sieger vom Platz. Obwohl die Gäste durch den frühen Führungstreffer von Offensivkraft Olcay Yilmaz in der Anfangsviertelstunde besser in die Partie fanden, drehten die Gastgeber die Begegnung durch Tore von Stürmer Jan Weibring und Joker Tim Bröcking in Durchgang zwei auf 2:1. Dadurch bleiben die Hausherren auch im dritten Spiel in Folge unbesiegt und verkürzen den Abstand auf die Nicht-Abstiegsränge vorerst auf vier Punktre. Die Arminia hingegen muss einen bitteren Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen und fallen auf sechs Zähler hinter Lowick zurück.

Am Samstagnachmittag war derweil der SV Scherpenberg im Derby-Heimspiel gegen den 1. FC Lintfort im Einsatz. Nach spannendem und ausgeglichenen Spielverlauf waren es am die Hausherren, die die drei Zähler im Duell mit dem Lokalkontrahenten einsackten. Dabei gelang den favorisieren Gastgebern zunächst nach 20 gespielten Minuten durch den Treffer von Offensiv-Mann Samet Sadiklar die Führung, bevor Gäste-Akteur Furkan Baydar kurz vor dem Pausentee zum Ausgleich einsetzte. Eine knappe Viertelstunde nach dem Seitenwechsel war es dann Top-Stürmer Marcio Jordan Blank, der den SV mit seinem 20. Saisontreffer erneut in Führung brachte und somit das entscheidende Derby-Siegtor erzielte. Durch den Heimerfolg gelingt Scherpenberg, nach dem 2:0-Hinspielsieg, nicht nur der erneute Dreier gegen den Lokalrivalen, sondern schließt zugleich zu den vorderen Rängen sechs und sieben auf. Lintfort hingegen verpasst es, wichtige Punkte im Abstiegskampf einzutüten und könnte noch an diesem Wochenende auf einen Zähler an einen Abstiegsplatz abrutschen.

Auch das zweite Topspiel des Spieltags, zwischen Spitzenreiter SV Blau-Weiß Dingden und Verfolger ESC Rellinghausen, wurde bereits am Samstagnachmittag in Dingden ausgetragen. Dabei gelang es den Hausherren, auch im Duell mit dem formstarken vierplatzierten aus Rellinghausen drei Zähler einzuheimsen und die Erfolgsserie von nun sechs aufeinanderfolgenden Ligasiegen weiter auszubauen. Durch Tore von Abwehr-Mann Michael Leyking und Mittelfeld-Akteur Robin Volmering gelang schlussendlich ein in Summe souveräner und ungefährdeter Heimsieg im Topspiel. Während die Blau-Weißen unverändert mit vier Zählern Vorsprung auf Verfolger Frintrop an der Tabellenspitze verweilen, geht Bellinghausen, nach zuvor starker Serie, erstmals in diesem Jahr leer aus. Damit könnte der ESC, bei morgigem Erfolg von Verfolger DJK Blau-Weiß Mintard, den vierten Platz an der Konkurrenten verlieren.

Dem SV Budberg ist im Auswärtsduell gegen die SG Essen-Schönebeck ein wichtiger drei Punkte-Erfolg gelungen. Nach der 1:1-Punkteteilung im Hinspiel und der Niederlage gegen den DJK Blau-Weiß Mintard zuletzt gelang den Schwarz-Weißen ein wichtiger Sieg in Essen. Dabei gingen die Gäste zunächst, nach dem Gegentreffer von Yassine Bentaleb, mit einem 0:1-Rückstand in die Halbzeitpause. Doch nach dem Wiederanpfiff kam die Elf von Coach Tim Wilke dann ins Rollen und drehte die Partie. Durch den 20. Saisontreffer von Top-Stürmer Moritz Paul gelang knappe zehn Minuten nach dem Seitenwechsel der Ausgleich, bevor Malte Cedric Kluge und der eingewechselte Oliver Nowak für die Vorentscheidung sorgten. Zwar erzielten die Hausherren durch Joker Reo Yoda in der Nachspielzeit noch den 2:3-Anschlusstreffer, für mehr reichte es dann aber nicht mehr, sodass Budberg die drei Punkte mitnimmt und weiterhin im Aufstiegsrennen mitmischt. Der Gastgeber geht dagegen bereits zum dritten Mal in Folge sieglos vom Platz und belegt mit 37 Punkten Tabellenplatz neun.

Das Aufeinandertreffen zwischen den Tabellennachbarn PSV Wesel und FC Blau-Gelb Überruhr entschieden schlussendlich die Gastgeber aus Wesel für sich. Bereits nach acht gespielten Minuten war es Top-Torschütze Necati Güclü, der bereits zu seinem zwölften Saisontreffer einsetzte. Noch vor der Pause gelang dem PSV dann das 2:0, als Luis Jakob Blaswich sein fünftes Saisontor gelang. Mit der 2:0-Führung im Gepäck ging es dann in den zweiten Durchgang, in dem den Gästen lediglich der Anschlusstreffer gelang. Eine knappe Viertelstunde vor Schluss netzte Top-Stürmer Ibrahim Bayraktar zum 1:2-Anschluss für die Blau-Gelben, für mehr sollte es aber nicht mehr reichen. Durch den Heimsieg springen die Gastgeber auf den zehnten Tabellenplatz und damit sieben Zähler vor einen Nicht-Abstiegsrang. Überruhr hingegen verbleibt auf dem 15. Tabellenplatz, lediglich zwei Punkte von einem direkten Abstiegsplatz entfernt. So., 06.04.2025, 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 Hamborn 07 GSV Moers GSV Moers 1 1 Abpfiff + Video Für die Sportfreunde Hamborn 07 ging es derweil ins Heimspiel gegen Aufsteiger GSV Moers. Dabei gelang den Hausherrn der bessere Start in die Begegnung, nachdem Verteidiger Kenson Götze nach einer knappen Viertelstunde für die 1:0-Führung des Oberliga-Absteiger sorgte. Mit diesem Spieltand ging es dann nach 45 Minuten auch in die Pause. Nach dem Wiederbeginn fanden dann aber die Gäste besser in die Begegnung und trafen, durch einen verwandelten Strafstoß von Sergen Avni Dogan, zum 1:1-Ausgleich. Da in der Folge kein weitere Treffer in Hamborn fiel, stand schlussendlich das Unentschieden auf der Anzeigetafel, womit der Aufsteiger aus Moers durchaus zufriedener sein dürfte als der Gastgeber. Schließlich ging der GSV als Tabellendreizehnter als klarer Underdog gegen den siebtplatzierten Kontrahenten in die Partie. So., 06.04.2025, 15:00 Uhr VfB Speldorf VfB Speldorf DJK Blau-Weiß Mintard BW Mintard 2 1 Abpfiff Auch Moers-Tabellennachbar und Abstiegskandidat VfB Speldorf gelang im Heimduell mit dem DJK Blau-Weiß Mintard ein Überraschungserfolg. Durch Tore von Verteidiger Johannes Büchner und Stürmer Calvin Küper gewannen die Hausherren schlussendlich mit 2:1 und sicherten sich Big-Points im Abstiegskampf. Daran änderte auch der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer von Gäste-Akteur Lukas Mühlenfeld nichts, weshalb der VfB an Blau-Gelb Überruhr vorbeizieht und auf den 14. Tabellenplatz springt, einzig einen Punkt entfernt von einem Nicht-Abstiegsplatz entfernt. Mintard hingegen erleidet, nach dem starken 3:1-Sieg über Budberg in der Vorwoche, einen Rückschlag im Kampf um die Top-fünf und verpasst es, an Konkurrent Rellinghausen vorbeizuziehen.

____

Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag

13.04.25 1. FC Lintfort - Sportfreunde 97/30 Lowick

13.04.25 SV Budberg - PSV Wesel

13.04.25 FC Kray - VfB Speldorf

13.04.25 ESC Rellinghausen - SpVgg Steele

13.04.25 VfB Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07

13.04.25 FC Blau-Gelb Überruhr - SV Scherpenberg

13.04.25 DJK Blau-Weiß Mintard - SG Essen-Schönebeck

13.04.25 GSV Moers - SV Blau-Weiß Dingden

13.04.25 DJK Arminia Klosterhardt - DJK Adler Union Frintrop



28. Spieltag

16.04.25 FC Kray - DJK Blau-Weiß Mintard

17.04.25 SpVgg Steele - GSV Moers

17.04.25 VfB Speldorf - ESC Rellinghausen

17.04.25 PSV Wesel - SG Essen-Schönebeck

17.04.25 SV Scherpenberg - SV Budberg

17.04.25 Sportfreunde 97/30 Lowick - FC Blau-Gelb Überruhr

17.04.25 DJK Adler Union Frintrop - 1. FC Lintfort

17.04.25 Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Arminia Klosterhardt

17.04.25 SV Blau-Weiß Dingden - VfB Bottrop