Moers und Rees starten später: Wann soll die Saison am besten starten? Während am Niederrhein viele Ligen Mitte August starten, warten einzelne Fußballkreise bewusst länger. Gleichzeitig fallen im Winter regelmäßig Spiele aus. FuPa fragt: Braucht der Amateurfußball einen anderen Saisonrhythmus? von André Nückel · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

Wann soll die Saison am Niederrhein starten? – Foto: IMAGO IMAGES

Am kommenden Wochenende rollt am Niederrhein für viele Mannschaften wieder der Ball. In zahlreichen Spielklassen beginnt die Saison 2026/27, doch längst nicht überall. Einige prominente Ligen fehlen noch im Auftaktprogramm. Dazu gehören beispielsweise die Kreisliga A Moers oder die B-Ligen im Fußballkreis Rees-Bocholt.

Dort wird testweise später gestartet - auch mit Blick auf die Sommerferien. In Moers beginnt die Liga erst am Wochenende vor dem Schulstart im September. In Rees-Bocholt geht es in einzelnen Ligen sogar erst nach dem Ende der Ferien los. Der Gedanke dahinter ist nachvollziehbar: Viele Spieler, Trainer, Betreuer und Familien sind in den Sommerferien im Urlaub. Kader sind nicht komplett, Vorbereitung und Pflichtspielstart fallen oft in eine Phase, in der Amateurvereine organisatorisch improvisieren müssen. In anderen Regionen rollt der Ball längst Der Blick in andere Regionen zeigt aber, dass es auch anders geht. In Hamburg läuft die Oberliga bereits seit Mitte Juli. Auch in Niederbayern spielen viele Ligen schon seit Wochen, teilweise bis hinunter in die Kreisliga. Dabei haben die Sommerferien in Bayern erst Anfang August begonnen.

Damit stellt sich die grundsätzliche Frage: Muss der Amateurfußball am Niederrhein so lange warten - oder wäre die beste Jahreszeit für den Fußball eigentlich viel stärker zu nutzen? Gerade ab Mitte November zeigt sich am Niederrhein jedes Jahr ein anderes Problem. Vor allem in ländlichen Regionen, in denen nicht überall Kunstrasenplätze zur Verfügung stehen, fallen im Winter regelmäßig Spiele aus. Teilweise ziehen sich Nachholtermine bis in den April. Gleichzeitig wird im Juli und frühen August, also bei langen Tagen und guten Platzbedingungen, vergleichsweise wenig bis gar nicht um Punkte gespielt.