Moers: So geht’s im neuen Jahr in der Kreisliga C weiter

Die Trainer der C-Liga-Mannschaften im Kreis Moers sollten sich am 10. Februar 2026 abends nichts Privates vornehmen. Denn an dem Dienstag haben sie ab 19 Uhr einen wichtigen Termin, zu dem der Kreis-Fußballausschuss um Peter Hanisch einlädt.

Die Arbeitstagung ausschließlich für die C-Ligisten sei eine Pflichtveranstaltung für die Trainer, sagt Hanisch. Der Termin wurde jetzt auf einer Vorstandssitzung festgelegt. Am 10. Februar werde der Rückrunden-Modus erläutert. Zudem gibt einen Workshop zum Thema „Lebensrettende Sofortmaßnahmen“. Der Ort der Tagung ist noch offen.

Mitte Dezember endet in den vier C-Liga-Gruppen die Hinserie, zur zweiten Saisonhälfte werden die Mannschaften neu eingeteilt. So spielen jeweils die ersten vier Teams der Gruppe 1 und 2 in der Aufstiegsrunde Nord weiter. Die jeweils vier erstplatzierten Mannschaften der Gruppen 3 und 4 treffen in der Aufstiegsrunde Süd aufeinander. Die Punkte aus 2025 werden mitgenommen.

Nach einer Hin- und Rückrunde steigen die zwei Meister direkt auf. Die beiden Zweitplatzierten spielen mit dem Viertletzten der B-Liga eine Relegationsrunde. Der Tabellenerste steigt ebenfalls auf. Die Rückserie beginnt am 22. Februar. Die anderen Mannschaften ab Rang fünf spielen, eingeteilt in die Gruppen Nord sowie Süd, in einer Fairplay-Einfachrunde weiter. Los geht‘s hier am 1. März. Für die Fairplay-Runde können sich noch C-Liga-Teams anmelden, bemerkt Hanisch. Die C-Liga-Saison endet am 7. Juni.

Aktuell treten in vier Vorrunden-Gruppen 37 Mannschaften vor den Ball. Borussia Veen II ist das einzige Team, das noch nicht verloren hat.